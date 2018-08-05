Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan Ozan Ketir (21) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Üçyol mevkisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Ketir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Ketir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

