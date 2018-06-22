Batman'da buz pisti heyecanı

"Batman’da deniz yok." diyen Aksoy, "Batman'ın yazı sıcak. Biz de gençlere eğlenceli hem de serin bir meşgale yaratalım istedik. Batman'da buz pateni pisti ve körling pistimizi hizmete açtık. Bunlar düşük maliyetle yapılan ancak faydası ve mutluluğu çok fazla olan faaliyetlerdir. İlk günden itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın yoğun bir ilgisiyle karşılaştık. Ben içeriyi görünce 'bu pist bize küçük gelecek. Mutlaka yenilerini ve daha büyüğünü yapmalıyız' diye düşündüm." ifadesini kullandı.

Haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan buz pisti ile körling pistine gelen vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanacak.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentte ilk defa buz ve körling pisti açıldı.

Çocuklara, gençlere yönelik bu tür hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Her zaman söylüyoruz her şey insanlar için Batmanımızın insanları her şeyin en iyisine layık. Çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır. Onlar bizim geleceğimiz ben bu aktivitenin, bu tesisin çocuklarımız ve Batman için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu tür faaliyetlerimizi geliştirerek devam ettireceğiz. İçeride çocukların yüzündeki mutluluğu sanırım sizde gördünüz. Bunları gördükçe bizde mutlu oluyoruz. Hayırlı olsun Batman’a"

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- "Ben de oraya gitmeliyim" dedi Batman'a geldi

İlk defa Batman'a gelen buz pateni antrenörü Serdar Tomas, Batman'dan davet aldığında aklına Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın aklına geldiğini söyledi.

Batman'ı buz pateni ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tomas, "Batman dedikleri zaman şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın aklıma geldi. Onu duyduğum zaman tüylerim diken diken olmuştu. 'Ben de oraya gitmeliyim' dedim ve geldim ve burada gördüğüm şey daha farklıydı. Hocamızın yaşadığı tabi talihsizlik, kötü bir şey ama insanların ön yargılarını kaldırıp buralara, Batman'a kesinlikle gelmeleri gerekiyor. O öğretmenimiz gibi nice öğretmenlerimiz var burada, il dışından gelen çok öğretmenimiz var. Ön yargılarımızdan arınma zamanıdır. Ben de doğu taraflarında olaylar olduğu için daha önce ön yargı vardı ama Batman'a geldikten sonra bütün ön yargılarım gitti. Batman gerçekten sanki Paris." şeklinde konuştu.

