Batman'da buz pisti heyecanı

Çocuklara, gençlere yönelik bu tür hizmetlerin devam edeceğini vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Her zaman söylüyoruz her şey insanlar için Batmanımızın insanları her şeyin en iyisine layık. Çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır. Onlar bizim geleceğimiz ben bu aktivitenin, bu tesisin çocuklarımız ve Batman için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu tür faaliyetlerimizi geliştirerek devam ettireceğiz. İçeride çocukların yüzündeki mutluluğu sanırım sizde gördünüz. Bunları gördükçe bizde mutlu oluyoruz. Hayırlı olsun Batman’a"

\

- "Ben de oraya gitmeliyim" dedi Batman'a geldi

İlk defa Batman'a gelen buz pateni antrenörü Serdar Tomas, Batman'dan davet aldığında aklına Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın aklına geldiğini söyledi.

Batman'ı buz pateni ile tanıştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tomas, "Batman dedikleri zaman şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın aklıma geldi. Onu duyduğum zaman tüylerim diken diken olmuştu. 'Ben de oraya gitmeliyim' dedim ve geldim ve burada gördüğüm şey daha farklıydı. Hocamızın yaşadığı tabi talihsizlik, kötü bir şey ama insanların ön yargılarını kaldırıp buralara, Batman'a kesinlikle gelmeleri gerekiyor. O öğretmenimiz gibi nice öğretmenlerimiz var burada, il dışından gelen çok öğretmenimiz var. Ön yargılarımızdan arınma zamanıdır. Ben de doğu taraflarında olaylar olduğu için daha önce ön yargı vardı ama Batman'a geldikten sonra bütün ön yargılarım gitti. Batman gerçekten sanki Paris." şeklinde konuştu.