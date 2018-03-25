HABER

Batman'da ev yangını: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

Kozluk ilçesinde kerpiç evde çıkan yangında bir çocuk öldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde evde bir çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Koçaklar köyü Güveçli mezrasında Halis Aydın'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde uyuyan ve dumandan etkilenen 22 aylık Mannesa Aydın, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın cenazesi otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Flaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyorFlaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman Kozluk yangın

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.