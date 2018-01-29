Batman'da hastanede iğne sonrası ölüm iddiasına inceleme

BATMAN, (DHA)- BATMAN Bölge Devlet Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırılan 2 çocuk annesi Bahar Yıldırım'a (35) yapılan iğnenin ardından hayatını kaybetttiği iddialarıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.
Batman merkez Beşevler Mahallesi'nde oturan Bahar Yıldırım, kalp rahatsızlığı nedeniyle Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Yıldırım, iddiaya göre MR çekilmesinin ardından yapılan iğneden sonra yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın ailesi, hastanedeki doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Batman Sağlık İl Müdürü Osman Sünger, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattıklarını ifade ederek, "Ortaya atılan iddianın aksine hasta akciğere bağlı bir tümörü söz konusu. Göğsüne bağlı damar tıkanıklığı da bulunuyor" dedi.
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