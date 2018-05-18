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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 18:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlar için iftarlık dağıtan görevlilere yönelik saldırıda 3 kişi yaralandı - Saldırının ardından bin kişilik iftar organizasyonu iptal edildi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere yönelik saldırıda 3 kişi yaralandı.

Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan bin kişilik iftar için görevliler akşam saatlerinde alandaki yerini aldı.

Hazırlanan masalarda katılımcılar için belirlenen iftar menüsünün hazırlığını yapan görevlilere, kimliği belirsiz kişiler tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.

Yaralanan 3 görevli, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Saldırının ardından iftar organizasyonu iptal edildi.

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