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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere yapılan saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Vali Ahmet Deniz: - "Zihniyeti bozuk hainler yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılacak. Belediyemizin iftar programları planlandığı şekilde devam edecektir" - Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ: - "Bu saldırılar hiçbir zaman kardeşlik soframızı bozamayacak kardeşliğimize halel getiremeyecektir"

Batman Valisi Ahmet Deniz, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere yönelik saldırıya ilişkin, "Zihniyeti bozuk hainler yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılacak. Belediyemizin iftar programları planlandığı şekilde devam edecektir." dedi.

Vali Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere yönelik saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanacağını belirterek, gerekli cezanın verileceğini bildirdi.

Belediyenin iftar programının aynı şekilde devam edeceğini vurgulayan Vali Deniz, "Batman Belediyemizin Bağlar Mahallesi'nde hazırladığı iftar programını engellemeye çalışan ve görevlilere saldıran manevi değerlerden yoksun, zihniyeti bozuk hainler yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılacak. Belediyemizin iftar programları planlandığı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

-"Saldırıyı kınıyorum"

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ de "Rahmet, bereket, kardeşlik, barış, huzur ve dayanışma ayı olan ramazan ayında her kesimden insanı aynı sofrada buluşturmak üzere Batman Belediyemiz ile Bağlar Mahallesi'nde iftar sofrası hazırlandığı sırada arkadaşlarımıza yönelik yapılan saldırılı kınıyorum." diye konuştu.

Tezdiğ, "Güvenlik güçleri saldırganları yakalayıp adaletin önüne çıkaracaktır. Bu saldırılar hiçbir zaman kardeşlik soframızı bozamayacak, kardeşliğimize halel getiremeyecektir." diye konuştu.

Öte yandan, bu akşam aynı yerde iftar programının düzenleneceği belirtildi.

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada da dün iftar hazırlıkları sürerken, kötü niyetli bir grubun yemek dağıtan Kızılay görevlilerine müdahale ettikleri ve 3 Kızılay görevlisini darbettikleri vurgulandı.

Kızılay görevlilerinin hastahanede tedavi altına alındıkları aktarılan açıklamada, birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularıyla idrak ettikleri mübarek ramazan ayında meydana gelen bu müessif olayın faillerini şiddetle kınadıkları bildirildi.

Açıklamada, "İftar organizasyonlarımız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aziz Batmanlı hemşehrilerimizle planlandığı şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

-Olay

Dün Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlara yönelik Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi'nde bin kişilik iftar sofrası kuran görevlilere yönelik taşlı, sopalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 Türk Kızılayı görevlisi yaralanmış, saldırının ardından iftar organizasyonu iptal edilmişti.

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere yapılan saldırı

- Vali Ahmet Deniz: - "Zihniyeti bozuk hainler yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılacak. Belediyemizin iftar programları planlandığı şekilde devam edecektir" - Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ: - "Bu saldırıl

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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı
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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı
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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı
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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı
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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı
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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı
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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere saldırı
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Batman iftar saldırı

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