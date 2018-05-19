Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere yapılan saldırı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlara iftarlık dağıtan görevlilere yönelik dün yapılan saldırının ardından iptal edilen iftar programı bugün gerçekleştirildi.

Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğiyle Bağlar Mahallesi Garzan Caddesine kurulan masalarda, okunan akşam ezanı ile vatandaşlar iftarını açtı.

Türk Kızılayı Batman Şubesi Başkanı Ali Tezdiğ, AA muhabirine, vatandaşların bu tür provakatif saldırılara prim vermediğini söyledi.

Belediyenin iş birliği ile her akşam bir mahallede dar gelirli vatandaşlar için iftar sofrası kurduklarını vurgulayan Tezdiğ, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının sonuna kadar iftar programlarımız devam edecek. Bağlar Mahallesi'nde kendini bilmez birkaç saldırgan, arkadaşlarımıza saldırarak onları darp etti. Saldırıdan dolayı iptal ettiğimiz bin kişilik iftar programımızı bugün 2 bin kişiye çıkartarak icra ettik. Kardeşliğimizi hiç kimse bozamayacak."

Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlara yönelik Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi'nde bin kişilik iftar sofrası kuran görevlilere yönelik taşlı, sopalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 Türk Kızılayı görevlisi yaralanmış, saldırının ardından iftar organizasyonu iptal edilmişti.