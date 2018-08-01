Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Suçeken köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Abdurrahman Yılmaz (49) olay yerinde yaşamını yitirdi, İhsan Alkan ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan İhsan Alkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!
Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı
Çin'de büyük eziyet! Cenazeler yakılmaya zorlanıyor, gömülenler topraktan çıkartılıyor
13 yaşındaki çocuğa tecavüz etti şimdi serbest
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum