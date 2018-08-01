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Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 12:52 | Son Güncelleme

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Suçeken köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Abdurrahman Yılmaz (49) olay yerinde yaşamını yitirdi, İhsan Alkan ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İhsan Alkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Silahlı kavga

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