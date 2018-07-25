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Batman'da kaçak elektrik gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

DİCLE Elektrik’in devam eden yatırım çalışmalarında eskiyen şebekeyi yenilemek ve kayıt dışı kullanımı engellemek için sayaçları yapıların dışına almak üzere Batman’ın Balpınar beldesine giden ekiplerin, belde sakinleri tarafından engellendiği açıklandı. Görevliler ile vatandaşlar arasında elektrik kullanımı nedeniyle çıkan gerginlik jandarmanın müdahalesiyle sona erdiği belirtildi.    Şirketin açıklamasına göre olay şöyle gelişti: "Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri   enerji şebekesini yenilemek ve enerji kalitesini olumsuz etkileyen kayıt dışı kullanımın önlenmesi için sayaçları yapıların dışında kurulacak panolarda toplamak üzere geçen pazartesi günü 4 bin nüfuslu Balpınar beldesine gitti.

Batman'da kaçak elektrik gerginliği

BATMAN, (DHA)- DİCLE Elektrik’in devam eden yatırım çalışmalarında eskiyen şebekeyi yenilemek ve kayıt dışı kullanımı engellemek için sayaçları yapıların dışına almak üzere Batman’ın Balpınar beldesine giden ekiplerin, belde sakinleri tarafından engellendiği açıklandı. Görevliler ile vatandaşlar arasında elektrik kullanımı nedeniyle çıkan gerginlik jandarmanın müdahalesiyle sona erdiği belirtildi.

Şirketin açıklamasına göre olay şöyle gelişti:

"Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri enerji şebekesini yenilemek ve enerji kalitesini olumsuz etkileyen kayıt dışı kullanımın önlenmesi için sayaçları yapıların dışında kurulacak panolarda toplamak üzere geçen pazartesi günü 4 bin nüfuslu Balpınar beldesine gitti. Bir grup belde sakini ekipleri ilçe girişinde durdurarak yatırım çalışmalarının başlamasını engelledi ve çarşamba gününe kadar kendilerine müsaade edilmesini istedi. Gerginlik yaşanmaması adına söz konusu talebe olumlu yanıt vererek istenen süreyi tanıyan Dicle Elektrik’in ekipleri, bu sabah tekrar il merkezine 2 kilometre mesafede bulunan beldeye gitti. Ancak, bu defa sayaçlarının yapı dışına alınmasını istemeyen yaklaşık 100 kişilik bir grup ekiplerin beldeye girişine yine engel olmak istedi. Bunun üzerine güvenliği sağlamak üzere jandarma ekipleri beldeye geldi.

JANDARMA İLE ÇATIŞTILAR

Jandarmanın olay yerine gelmesine rağmen engellemeler devam edince mahalle muhtarları Dicle Elektrik İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü. Görüşmeden eylemci grubun beklediği yönde bir sonuç çıkmayınca gerginlik arttı. Jandarma yetkilileri, yaptıkları anonslar ile eylemcileri dağılmaları konusunda uyardı. Uyarılara rağmen dağılmayan ve jandarmaya mukavemet gösteren eylemci grup, biber gazı ve tazyikli su ile dağıtıldı. Jandarmanın Balpınar beldesinde aldığı güvenlik tedbirleri devam ederken, Dicle Elektrik ekipleri yaşanan gerginlik nedeniyle çalışmalarına başlayamadı."

(FOTOĞRAF)

Batman'da kaçak elektrik gerginliğiBatman'da kaçak elektrik gerginliği

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