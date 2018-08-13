Batman'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Batman'da bazı iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gümrük kaçağı sigara, çay ve oyuncak ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çarşı Mahallesi'nde birçok iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda gümrük kaçağı sigara, çay ve oyuncak ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen ürünler çuvallarla zırhlı araçlara taşındı. Bazı iş yerleri hakkında idari işlem yapıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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