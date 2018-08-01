Albaraka Türk'ün, kültür ve sanat alanındaki etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" Batman'da açıldı.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi"nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, hat ve tezhip alanındaki önemli eserleri Batman'daki sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Albaraka hat koleksiyonunun 2005 yılından bu yana 3 yılda bir düzenledikleri Albaraka Uluslararası Hat Yarışması'na katılan çok değerli hattatlarının eserlerinden seçilen önemli bir koleksiyon olduğunu kaydeden Utku, şöyle konuştu:

"Sergideki eserler sadece hat koleksiyonumuzdan oluşmuyor, Sergilenen eserler arasında klasik Türk sanatlarının en eski ve en özel dallarından biri olan tezhip eserleri de sergimizde sanatseverlerle buluşuyor. "

Vali Ahmet Deniz de hat sanatının önemine değindi.

Sergi, 13 Ağustos'a kadar açık kalacak.

