Batman'da Kırkat Göleti mesire alanı açıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman'ın Gercüş Belediyesi tarafından Kırkat Göleti kenarında 1,5 milyon lira maliyetle yaptırılan mesire alanının açılışı törenle gerçekleştirildi.

Batman Valisi Ahmet Deniz, Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti kenarında 12 bin 500 metrekare alanda yapılan ve 1,5 milyon liraya mal olan mesire alanının açılışı amacıyla düzenlenen törende, artık milletin kaynaklarının millete hizmet olarak sunulduğunu söyledi.

Kırkat Göleti'nin atıl bir durumdan kurtarılarak mesire alanına çevrildiğini vurgulayan Deniz, "Devletimizin, milletimizin her türlü kaynaklarını vatandaşımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik olunca işte bu güzel hizmetler artarak devam ediyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. 15 yılda Batman ilimize yaptığımız yatırımları saymakla bitiremeyiz." diye konuştu.

Gercüş'te yaptıkları kavşağın bile 16 milyon liraya mal olduğunu vurgulayan Deniz, eskiden bunların hayal olduğunu dile getirdi. Vali Deniz, şu değerlendirmede bulundu: