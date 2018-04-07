Batman'da Kırkat Göleti mesire alanı açıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman'ın Gercüş Belediyesi tarafından Kırkat Göleti kenarında 1,5 milyon lira maliyetle yaptırılan mesire alanının açılışı törenle gerçekleştirildi.
Batman Valisi Ahmet Deniz, Gercüş ilçesinde Kırkat Göleti kenarında 12 bin 500 metrekare alanda yapılan ve 1,5 milyon liraya mal olan mesire alanının açılışı amacıyla düzenlenen törende, artık milletin kaynaklarının millete hizmet olarak sunulduğunu söyledi.
Kırkat Göleti'nin atıl bir durumdan kurtarılarak mesire alanına çevrildiğini vurgulayan Deniz, "Devletimizin, milletimizin her türlü kaynaklarını vatandaşımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik olunca işte bu güzel hizmetler artarak devam ediyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. 15 yılda Batman ilimize yaptığımız yatırımları saymakla bitiremeyiz." diye konuştu.
Gercüş'te yaptıkları kavşağın bile 16 milyon liraya mal olduğunu vurgulayan Deniz, eskiden bunların hayal olduğunu dile getirdi. Vali Deniz, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu kadar saldırının olduğu Türkiye'de, 15 Temmuz'u yaşatanlar, PKK terör örgütünü üzerimize salanlar, DEAŞ'ı üretenler, ona rağmen biz Türkiye'de bu yatırımları yapıyoruz. Bugün dünyanın en büyük havalimanını yapıyor Türkiye. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara karşı bir ve beraberlik içerisinde olunması lazım. Onun için bize düşen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için bir olacağız, hep beraber ülkemize yönelik oynanan oyunları topyekun bozacağız. Farklı düşüncede, görüşte olabiliriz, bu farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir ama ortak bir vatanımız, bayrağımız var, bu vatan hepimizin. Bizi birbirimize düşüremeyecekler, Türk'ü Kürt'ten, Arap'tan ayıramazlar, Alevi-Sünni diye ayıramazlar. Ayırmaya çalışan hainlik yapmış olur. Birbirimizden ne farkımız var. Biz o güzel Peygamberin ümmetiyiz."
Yapılan konuşmaların ardından mesire alanı zılgıtlar eşliğinde Vali Deniz'in yanı sıra Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin tarafından açıldı.
Vali Deniz, daha sonra mesire alanında piknik yapan aileleri ziyaret ederek sohbet etti.
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