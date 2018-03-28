Batman’da Kızılay’dan 750 kişiye gıda kolisi

Türk Kızılayı Batman Şubesi, ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi dağıtarak hak sahiplerine teslim etti.
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ, 15 kişilik gönüllü ekiple aileleri bizzat ziyaret ederek yardım kolilerinin dağıtılmasına eşlik etti. Türk Kızılayı’nın Batman genelinde yaptığı titiz bir çalışmanın sonucunda ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin dağıtıldığını belirten Tezdiğ, “Türk Kızılayı Onursal Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmaya durmadan devam ediyoruz. Kızılay olarak her zaman Batmanlı vatandaşlarımızın yanındayız. Kolilerimizin içinde beş kişilik bir ailenin yaklaşık bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak; yağ, un, bulgur, pirinç, salça ve benzeri bakliyat malzemeleri bulunuyor. Türk Kızılayı olarak vatandaşların sofrasına bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize” dedi.
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