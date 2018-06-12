Batman'da Kore gazisine veda töreni

BATMAN'da, Kore savaşının son gazilerinden olan ve Kayseri'de camide abdest alırken merdivenlerden düşmesi sonucu yaşamını yitiren ve cezanesi memleketine getirilen 80 yaşındaki Hüseyin Yeşil, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Batman'lı son Kore gazilerinden olan Hüseyin Yeşil, bayramı geçirmek için Kayseri'deki yakınlarının yayına gitti. Yeşil, camide namaz kılmak için abdest alırken merdivenlerde dengesini kaybetmesi sonucu yaşamını yitirdi. Batman Valisi Ahmet Deniz'in bir hafta önce verdiği iftar yemeğine katıldığı belirtilen Yeşil'in cenazesi memleketi Batman'a getirildi. Gazi Hüseyin Yeşil için düzenlenen törene, Vali Deniz, Başsavcı Mustafa Dede, Garnizon Komutanı Albay Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan yardımcı Sabri Aydın, askeri erkan ve gaziler ile yakınları katıldı. Batman Müftüsü Turgut Erhan'ın cenaze namazı kıldıktan sonra Yeşil toprağa verildi. Törende Vali Ahmet Deniz, gazi Hüseyin Yeşil'in ailesine başsağlığında bulundu. Gazinin oğlu Ömer Yeşil, "Batman Kore savaşının son gazilerdendi. Bu yıl hac kurası da çıkmıştı. Hacca gitmeye hazırlanıyordu. Babamın kaybetmenin derin üzüntüsünün içindeyim" dedi.
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