Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Koşabiliyorken Koş Projesi" Batman'da başladı.
Sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştakilerin sağlıklı yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında 16 Mayıs Şehir Stadyumu'ndaki etkinliğe çok sayıda sporcu ve Batmanlılar katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, yaptığı açıklamada, etkinliğin bir yarışmak için değil farkındalık oluşturmak için yapıldığını dile getirdi.
Eren, tüm kamu ve kuruluşlarının sporla tanışmasını arzu ettiklerini aktararak, "Batman'a sporu bir yaşam tarzı olarak getireceğiz." dedi.
Vatandaşlar da etkinliği katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, herkesi spor yapmaya davet etti.
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