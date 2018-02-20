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Batman'da minibüs, koyun sürüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 21:05 | Son Güncelleme

İşçileri taşıyan servis minibüsünün koyun sürücüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 42 koyun telef oldu - Kazanın ardından minibüs ateşe verildi

Batman'da işçileri taşıyan servis minibüsünün koyun sürüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı, 42 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Can Ökkeş yönetimindeki 72 S 0306 plakalı tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü, güney çevre yolu Kuyubaşı TOKİ mevkisinde koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, minibüste isimleri henüz belirlenemeyen 5 işçi ile çoban Emin Badem yaralandı, 42 koyun telef oldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce minibüs ateşe verildi. Kaza yerinde 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı bir süre tek yönlü sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bir görgü tanığı da koyun sürüsüne önce 2 otomobilin, ardından minibüsün çarptığını savunarak, "Kazada çoban ağır, işçiler hafif yaralandı." dedi.

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Batman Kaza

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