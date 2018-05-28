Batman'da öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada öğrencilerden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kayapınar Beldesinde internet aracılığıyla yazışırken birbiriyle tartışan iki öğrenci, okulda karşılaşınca kavga etti.
Adı henüz öğrenilemeyen öğrenci, kavga sırasında Hasan Kızılçınar'ı (18) göğsünden bıçakla yaraladı. Ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Kızılçınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haberi alan öğretmenler ile Kızılçınar'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.
Kavgaya karışan öğrenci jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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