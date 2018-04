Batman’da okuma yazma seferberliğine destek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TUGŞAV) Batman Şubesi’nde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile şehit ve gazi yakınları için okuma yazma kursu başlatıldı.

Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, ilk emri oku olan bir dinin inananları olarak en büyük düşmenlarının cehalet olduğunu söyledi. Pekacar, "Her yanımızı saran cehaletin karanlığını ise ancak eğitimli bireyler, eğitilmiş zihinler ile yok edebiliriz. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın destekleri ile başlatılan okuma yazma seferberliğini destekliyoruz. İlk okuma yazma kursumuz 12 şehit ve gazi eşi, annesi ve kızının katılımı ile vakıf büromuzda başladı. Kursumuza katılan 62 yaşında şehit eşi bir annemiz var. Bu da okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığının kanıtı. Başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında, Vali Ahmet Deniz’in de talimatıyla, her mahallede, her köyde, her okulda okuma yazma kursları verilmektedir. Okuma yazması olmayan insanların, kursumuza katılan 62 yaşındaki annemizi örnek almalarını temenni ederiz" dedi.