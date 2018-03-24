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Batman'da şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 20:29 | Son Güncelleme

Şiddetli rüzgar, Balpınar beldesindeki seralarda hasara neden oldu

Batman'da şiddetli rüzgar çok sayıda serada hasara yol açtı.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Balpınar beldesi ile beldeye bağlı Zorköy ve Yeniköy'deki seralar zarar gördü.

Seralardaki direkler yerinden söküldü, seraları örten naylonlar kullanılamaz hale geldi. Direklerin devrilmesi yeni ekilen sebze fidelerine zarar verdi.

Bazı sera sahipleri, seralarını çelik halatlarla traktörlere bağlayarak önlem aldı.

Sera sahiplerinden Şehmus Aslan, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarın hem seralara hem de sebze fidanlarına zarar verdiğini söyledi.

Aslan, "Naylonlar patladı, uçtu, sera demirlerinin hepsi düştü. Sadece bizim değil, bu civardaki birçok sera zarar gördü. Bu zarar bir köylü için iflastır. O yüzden de yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Şuayb Bali de seralarının çökmesi sonucu mağdur olduklarını dile getirdi.

Kudbettin Aslan da serasını çökmemesi için çelik halatlarla traktöre bağladığını belirtti.

Aslan, "Sabahtan beri birçok sera devrildi. Bizimki de devrilmek üzereyken traktörlere halatla bağlayarak sağlamlaştırmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık, inşallah düşmez." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı duyarlı olunması uyarısında bulunuldu.

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Batman Sera şiddetli rüzgar zarar

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