Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde iki gurup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ile ağır yaralanan Fehmi Özay (35) ile Müjdat Özel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beşiri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fehmi Özay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Müjdat Özel'in tedavisi deva ediyor.
Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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