Batman'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Batman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dünür oldukları öğrenilen iki aile arasında Bahçelievler Mahallesi 1607 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Bilal Tapkan olay yerinde, Enver Kaplan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayda bir ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayda kullanıldığı belirlenen bir pompalı tüfek ele geçirildi.
Polis olay sonrası kavgaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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