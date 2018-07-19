Batman'da trafik kazası: 1 ölü

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Batman Kozluk Üçyol mevkisinde Veysel Altundağ (48) yönetimindeki 06 SBV 98 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Altundağ, ağır yaralı olarak Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Altundağ'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

