Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batman-Beşiri karayolunun Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen 72 BC 663 plakalı kamyonet ile Agit Tarhan (26) yönetimindeki 72 BB 649 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Agit Tarhan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.
İzmir'den kahreden şehit haberi! Nöbet tutan asker kazayla kendisini vurdu!
Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum