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Batman'da trafik kazası: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Batman'da trafik kazası: 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yıldırım'ın (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gercüş-Batman Karayolu'ndaki Gürbüz köyü yakınlarında, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yıldırım ile Cansel Özer (20), Ferhat Taş (17) ve Süleyman Çakır (15) yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Batman Bölge Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Yıldırım, Özer ve Taş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, Süleyman Çakır'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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