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Batman'da trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

Hasankeyf ilçeinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eren Kaya'nın kullandığı 72 RE 626 plakalı kamyonet, Hasankeyf ilçesinin Bayırlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Kaya ile araçtaki Salih, Ayhan, Bünyamin, Abdullah, Şahin, Numan ve Hasan Kaya ile Edibe Demir, Batman ve Gercüş'teki hastanelere kaldırıldı.

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Batman Hasankeyf kamyonet Kaza

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