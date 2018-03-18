Batman'da trafik kazası: 9 yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eren Kaya'nın kullandığı 72 RE 626 plakalı kamyonet, Hasankeyf ilçesinin Bayırlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Kaya ile araçtaki Salih, Ayhan, Bünyamin, Abdullah, Şahin, Numan ve Hasan Kaya ile Edibe Demir, Batman ve Gercüş'teki hastanelere kaldırıldı.
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