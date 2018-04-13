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Batman’da Uyuşturucu İle Mücadelede İl Kurulu toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu 24.

Batman’da Uyuşturucu İle Mücadelede İl Kurulu toplandı

Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu 24. Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığı’nda valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman Üniversitesi, ilçe kaymakamları, kamu kurum yöneticileri, STK temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı. Toplantı, Vali Deniz’in açılış konuşmasıyla başladı. Çocukların geleceğini tehdit eden uyuşturucu çetelerini bitirinceye kadar mücadeleye devem edeceklerini söyleyen Vali Deniz, “Batman’da uyuşturucu ile mücadelede tüm kurumlarımızın işbirliğiyle ciddi mesafeler aldık. Bir taraftan eğitici faaliyetler yürütüyoruz. Bir taraftan da önleyici tedbirler alıyoruz. Okul önlerinde ve çevrelerinde, internet kafelerde ve kahvehanelerde kurumlarımızın işbirliği içerisinde yürüttüğü denetimlerin yanı sıra bilgilendirme çalışmalarını da yürütüyoruz” dedi.
İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Yahya Yetiz, Madde Bağımlılığı Mücadele Alt Komisyonu tarafından gerçekleştirilen önleme, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili kurula bilgi verdi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin kurula yapılan bilgilendirme sunumunun ardından, bir sonraki dönemde yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Batman’da Uyuşturucu İle Mücadelede İl Kurulu toplandı

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