HABER

Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN'A UĞURLANDI Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde alınarak, morg girişinde bekletilen ambulansa konulduktan sonra karayolu ile Batman'a gönderildi.

Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (3)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESI BATMAN'A UĞURLANDI
Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve daha yakın olması nedeniyle tedavi için getirildiği Siirt Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in cenazesi, tekbir ve salavatlar eşliğinde alınarak, morg girişinde bekletilen ambulansa konulduktan sonra karayolu ile Batman'a gönderildi.
BATMAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bu arada Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 24.03.2018 Cumartesi günü Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 (iki) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bir askerimiz ağır yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan yaralı kahraman askerimiz Uzm. J. III. Kad. Çvş. İbrahim Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düşmüştür. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

FOTOĞRAFLI

Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (3)Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (3)Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (3)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

17 yaşındaki PKK'lıdan şoke eden itiraflar

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Şehit babaya ağlatan veda

Şehit babaya ağlatan veda

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

Çiftlik Bank'lar bitmiyor! 90 milyon TL topladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.