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Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında dün çıkan ve Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın şehit olduğu çatışma sonrası devam eden operasyonda, 2 terörist öldürüldü.

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında dün çıkan ve Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın şehit olduğu çatışma sonrası devam eden operasyonda, 2 terörist öldürüldü.
Hasankeyf ilçesine bağlı kelekçi köyü kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Batman Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 23 Mart 2018 Cuma günü ilimiz Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında yürütülen operasyon sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu bir Kahraman Uzm. J. VI. Kad. Çavuşumuzun şehit düşmesi üzerine, saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede devam eden operasyonlarda 2 (iki) bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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