Batman'da yaklaşık 30 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da 29 kilo 980 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 29 kilo 980 gram esrar ele geçirildiği, gözaltına alınan bir zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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