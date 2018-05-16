HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Batman'da yaklaşık 30 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

PKK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyonda 29 kilo 980 gram esrar ele geçirildi

Batman'da 29 kilo 980 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 29 kilo 980 gram esrar ele geçirildiği, gözaltına alınan bir zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
19 Mayıs’ın ‘ilk adımı’ atıldı19 Mayıs’ın ‘ilk adımı’ atıldı
19 Mayıs için gençler pedala bastı19 Mayıs için gençler pedala bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman esrar operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Diyarbakır iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Diyarbakır iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.