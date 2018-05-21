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Batman'da yaşayan 200 Türk ve Suriyeli yetime giysi yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:22 | Son Güncelleme

Batman'da yaşayan 200 Türk ve Suriyeli yetime giysi yardımı

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Şubesince 200 Türk ve Suriyeli yetime giysi yardımı yapıldı.

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin desteğiyle Atatürk Parkı'nda düzenlenen iftar programına yetimler ve yakınları katıldı.

Program öncesinde bir mağazaya götürülen yetim çocuklara seçtikleri giysi ve ayakkabılar alındı.

İftar programının sonunda çocuklara giysiler dağıtıldı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Batman Temsilcisi Abdullah Temiz, Türkiye genelinde dernek olarak gönül sofraları kurduklarını söyledi.

Temiz, bu kapsamda kentte 500 yetim için iftar organizasyonu yaptıklarını, 200 yetime de bayramlık giysi yardımında bulunduklarını dile getirerek, "Yetimler Allah’ın bize emanetidir. Bu hem kutlu hem de zorlu bir görevdir. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' hadisi ile Müslümanların bir nebzede olsa ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının çocukların mutluluğunu sağlamak olduğunu anlatan Temiz, onların yüzlerindeki mutluluğun kendileri için en büyük ödül olduğunu aktardı.

Programın sonunda çocuklar Batman Belediyesi tarafından kurulan oyun parkında oyun oynayarak doyasıya eğlendi.

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Batman batman hayrat vakfı Giyim yardımı

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