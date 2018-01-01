Batman'daki İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üssü'nü DHA görüntüledi

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Batman 14'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde de görevinin başındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'gökyüzündeki gözü' olarak bilinen Üs Komutanlığı kapıları ilk kez özel izinle DHA muhabirlerine açıldı.

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'daki, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı ilk kez DHA muhabirleri tarafından görüntülendi. Teröristlere göz açtırmayan İnsansız Hava Aarçaları'na (İHA) gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Komutanlar, kulelerde nöbet tutan askerleri ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

'İnsansız Hava Uçakları'nın bakımını yapan uzman personelle ilgili bölümde, 'erbaş' olarak yazılan ifadeyi, 'astsubay' olarak düzeltip, haberimizi yeniden veriyoruz.

'Sessiz, soluksuz, silahsız, rakipsiz, kusursuz, uykusuz' parolasıyla hareket eden 14'üncü Üs Komutanlığı'nın personeli, 2017'nin son gününde yeni yıla girerken, görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 2018'e sayılı dakikalar kala hangarlardaki insansız uçakların bakım ve ikmalini, konularında uzman olan astsubaylar, komutanlarının gözetiminde yaptı.

Görev öncesi uçuş ekibinin planlama yaptığı Üs Komutanlığının hangarlarında, 24 saat havada kalabilen insansız uçak sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

Daha sonra subay ve astsubaylar, yemekhanede erbaş ve erlerle birlikte karavana yemeğine oturdu.

Üs Komutanlığı'ndaki yılbaşı gecesinde yemekhanede, karavanada askerlere verilen mercimek çorba, et döner, pirinç pilav, ayva tatlı ve karışık çerezden oluşan yemek öncesinde okunan duanın ardından komutanlar, personelin yeni yılını kutladı. Ailelerinden uzak olmalarına rağmen sıcak bir ortamda olan er ve erbaşlar, ailelerine selam gönderdi ve yeni yıla yönelik mesaj verdi. Kulede görevlerinin başında olan nöbetçi askerler de yakınlarına DHA kamerası aracılığı ile yeni yıl mesajı gönderdi.

KIŞ, SOĞUK DEMEDEN GÖREVLERİNİN BAŞINDA

Batman 14'üncü Üs Komutanlığı'nın envanterindeki 'Gözcü İnsansız hava araçları' terörle mücadelede etkin rol alıyor. Üssün sahip olduğu kabiliyetle terör örgütüne göz açtırmayan 'gözcü İHA'lara gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, sorumluluk anlayışıyla yılbaşı gecesinde kış, soğuk, kar, yağmur, çamur demeden yeni yılın ilk dakikalarında görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Üs Komutanlığının komutanları, kulelerinde nöbet tutan askerleri ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

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