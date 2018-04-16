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Batman'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 01:57 | Son Güncelleme

Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Batman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Batman-Beşiri karayolunun Batman Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Turan Görnü yönetimindeki 72 BC 663 plakalı kamyonet ile Agit Tarhan (26) idaresindeki 72 BB 649 plakalı otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Mustafa Görnü (5) ile Hicran Görnü (30), kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kazada, otomobil sürücüsü Agit Tarhan olay yerinde, kamyonet sürücüsü Turan Görnü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan çoğunluğu çocuklardan oluşan 11 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Batman'daki trafik kazası

- Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

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Batman'da trafik kazası

Batman'da trafik kazası
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Batman'da trafik kazası

Batman'da trafik kazası
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Batman'da trafik kazası

Batman'da trafik kazası
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Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
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Kaza

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