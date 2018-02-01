Batman'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Batman'ın Sason ilçesinde sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere cevizli sucuk ve bal gönderdi.
Diyanet Sen İlçe Başkanı İlhan Güngördü başkanlığındaki sivil toplum kuruluşu temsilcilerince toplanan ve paketlenen cevizli sucuk ve bal, harekat bölgesine gönderilmesi için Sason İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Güngördü, burada yaptığı konuşmada, Sason halkının harekatın başarısı için dua ettiğini belirterek,"Köylülerimizle el ele vererek Afrin'deki Mehmetçik kardeşlerimiz için Sason'da üretilen bal ve cevizli sucuk topladık." dedi.
Kanaat önderlerinden Hacı Beşir Çelik de Fetih Suresi'ni okuyup, dualar ederek Mehmetçik'e manevi destek sunduklarını söyledi.
(AA)
Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır
Doktordan öğretmene ahlak dersi!
Hakkari'den acı haber: 2 şehit
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum