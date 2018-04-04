Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını yaptı

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü Meclis toplantısında, encümen üye seçimi ve ihtisas komisyonları seçimi yapıldı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte başladı. Toplantıda ilk olarak imar ağırlıklı gündem maddeleri görüşülürken, imar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ertelendi, bazıları da reddedildi. Sokak isimlerinin değişikliği ile ilgili iki gündem maddesinden biri olan Çöşnük Mahallesi’nde bulunan Elma sokağının ismi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Dinç Sokağı olarak değiştirilmesi konusundaki gündem maddesi İmar İmar Komisyonu’na havale edilirken, bir diğer gündem maddesi olan Şehit Polis memuru Candaş Kaplan isminin Hacı Abdi Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Sokağı’na verilmesi konusu görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısında Encümen üyesi seçimi ile ihtisas komisyonlarının seçimini gerçekleştirdi. Encümen üyeliğine, Aziz Görgeç, Tuncer Bulgurlu ve Abuzer Altın seçildi. Encümen Üyeliği seçiminin ardından İhtisas Komisyonlarının seçimi yapıldı. İmar Komisyonu’na Nevzat Aslan, Aykut Hız, Metin Mandal, Cumhur Şahaplıoğlu ve Nusret Toman seçildi. Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ise, Şahin Doğan, Ali İhsan Topal, İbrahim Karadeniz, Nusret Toman ve Hasan Demez seçildi. Turizm ve Sanat Komisyonu’na da, Hilal Acı, Yasemin Sultan Kurt, Necati Tosun, Eşref Aydın ve Adil Demirel seçildi. Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşikliği Komisyonu’na Hilal Acı, Şule Özkan, Yasemin Sultan Kurt, Ela Erkoç ve Okay Demirhan seçilirken, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Ela Erkoç, Görkem Dağdelen, Abuzer Altın, Ramazan Özcan ve Mehmet İlbak seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’na Sıddık Özdemir, Şule Özkan, Abdurrahman Kızıl, Yusuf Özer ve Osman Şaşa seçilirken, Eğitim ve Kültür Komisyonuna ise, Hasan Göğüs, Şahin Doğan, Nusret Toman, Dilek Yurtseven ve Mehmet İlbak seçildi. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu’na Ramazan Özcan, Görkem Dağdelen, Bilal Yapalıkan, Bayram Oymak ve Necati Tosun, Halkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu Şahin Doğan, Sıddık Özdemir, Veysi Yılmaz, Şule Özkan ve Dilek Yurtseven, Hukuk Komisyonu’na ise, Aziz Görgeç, Şefik Şengün, Şahin Doğan, Hasan Demez ve Osman Şaşa seçildi. Battalgazi Belediye Meclisi, Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan Asfalt Plenti yanındaki arazi üzerine 990 KWP gücünde Güneş Enerjisi Santrali yapılması ve bu konuda Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yetki verilmesi konusunu gündem maddesi olarak görüştü. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda, Battalgazi Belediyesi’nin grup merkezi olması ve Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçe belediyelerinin gruba bağlanmalarını gündem maddesi olarak görüştü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda son olarak Battalgazi Belediyesi’nin 2017 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Bu gündem maddesinin görüşülmesi için toplantıya Başkanlık eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, koltuğunu başkanvekili Zafer Kırçuvala devretti. Kırçuval başkanlığında görüşülen Battalgazi Belediyesi’nin 2017 Yılı Faaliyet Raporu, oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirecek.