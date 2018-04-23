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Battalgazi Belediyesi Sarıcıoğlu Mahallesi’nde sokakları yeniliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıcıoğlu Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yaklaşık 20 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.Battalgazi Belediyesi tarafından Sarıcıoğlu Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit taş, bordür, asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Battalgazi Belediyesi Sarıcıoğlu Mahallesi’nde sokakları yeniliyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıcıoğlu Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yaklaşık 20 sokakta asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.
Battalgazi Belediyesi tarafından Sarıcıoğlu Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda kilit taş, bordür, asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 20 sokakta devam eden çalışmaları bizzat yerinde görüp inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, alt yapısı tamamlanan sokaklarda çalışmaya Başlayan Fen İşleri Ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıcıoğlu Mahallesinin daha modern ve yaşanabilir bir mahalle olacağını ifade etti. Belediye olarak çalışmaların 7 gün 24 saat sürdüğünü ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bugün Sarıcıoğlu mahallesindeyiz. Yaklaşık 20 sokakta Fen İşleri Müdürlüğümüz ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. Görüldüğü gibi gerek bordür, gerek kaldırım, gerek asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları Alt Yapı Koordinasyon merkezi ile birlikte hareket edilerek gerek TEDAŞ’ın, gerek Doğalgaz’ın gerek MASKİ ve diğer alt yapı birimlerinin de eşgüdümlü bir şekilde çalışmasıyla birlikte çalışmaları yürütüyoruz. Artık son aşamaya gelindi. Bu yirmi sokağın büyük ekseriyeti asfaltlanıp, kilit taşları ve bordür çalışmaları yapıldı. Doğalgaz Bacaları ve Elektrik ile ilgili çalışmaları bitirildi. Bu çalışmaların Sarıcıoğlu mahallesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Belediye olarak çağdaş ve modern anlamda yaşanılabilir, insanların mutlu ve huzurlu olduğu bir ortam içinde yaşamayı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Gürkan, “Belediye ekiplerimizle birlikte bu konuda yoğun bir çalışma içindeyiz. Hafta sonu, gece gündüz, bayram seyran demeden bu çalışmalar yürütülüyor" şeklinde konuştu.
Belediye olarak bayram, tatil, hafta sonu dinlemeden çalışmaların devam ettiğini belirten Gürkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını’da kutlayarak “ Bugünde biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Bu bayramın 98’inci yıldönümünü hep birlikte millet olarak coşku ve sevinç içerisinde kutluyoruz. Bu bayramında milletimize armağan olmasını temenni ederken aynı zamanda milletimizin ebediyen Milli Egemenliğinin ve bağımsızlığının devam ettirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi Sarıcıoğlu Mahallesi’nde sokakları yeniliyor

Battalgazi Belediyesi Sarıcıoğlu Mahallesi’nde sokakları yeniliyor

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