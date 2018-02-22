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'Battaniyeden tahrik oluyor musun Murat?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 09:59 | Son Güncelleme

Nurettin Yıldız'ın "Asansörde halvet olabilir" ve "Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" fetvaları ortalığı karıştırdı. Habertürk yazarı Murat Bardakçı ile Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı da tartışmaya katıldı.

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir” dair fetvasıyla bilinen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, bu kez yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde verdiği fetvayla gündeme geldi.

Sosyal medyada dolaşan videoda, Yıldız, bir asansör örneği vererek, katlar arasında "halvet" şartlarının birkaç dakika içerisinde yaşanabileceğini belirtmişti.

MURAT BARDAKÇI’DAN DESTEK

Nurettin Yıldız’ın “asansörde halvet” fetvası tartışmasına Habertük gazetesi yazarı Murat Bardakçı da girmişti. Murat Bardakçı’nın “Asansör fetvası” başlıklı dünkü yazısındaki, “Fetvadaki hükmü beğenir yahut beğenmez, benimser yahut benimsemezsiniz, o size ait bir meseledir ama konuyu, ‘Hangi devirde yaşıyoruz? Böyle hüküm mü olur? Bugün asansör de tartışma konusu yapılır mı?’ çizgisine getirmek en basit ifadesi ile hem saçmalamak, hem de dinî kurallara hakarettir! (…) Son senelerde ekran ve şöhret düşkünü ilâhiyatçıların sayesinde on dört asırlık İslâmiyet’i yeniden keşfeder hâle geldik, adamlar akıllarına geldiği yahut canlarının istediği gibi konuşup yepyeni bir din icad etme havalarındalar ve bütün bunların üzerine de fetvanın ne olduğunu ve niçin verildiğini bilmeyen köşe sahipleri işin kolayına kaçıp bol bol ahkâm kesiyorlar...” ifadeleri dikkat çekmişti.

Olay yaratacak fetva!Olay yaratacak fetva!

ALTAYLI: BATTANİYEDEN TAHRİK OLUYOR MUSUN MURAT!

Habertürk yazarı Murat Bardakçı’nın dünkü yazısına, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı bugünkü “Battaniyeden tahrik oluyor musun Murat!” başlıklı yazısıyla yanıt verdi.

“Kadın ile erkek aynı asansöre binmemeli’ diyen kafayı eleştirdim. Yanıtı yan odamdan geldi. Dostum Murat Bardakçı’dan. ‘Bilmiyorsan sus’ dedi” diyen Fatih Altaylı şöyle devam etti:

“Birileri fetva istemiş, bu lafların sahibi beyefendi de fetva vermiş. ‘Fetva İslam’a uygundur. Uyarsın, uymazsın, senin bileceğin iş’ demiş Murat. Aynı ‘fetva makamı’ndan başka fetvalar da var. Mesela diyor ki fetvacıbaşı: ‘İyice yorgun düşüp yatağa yatar yatmaz uyuyacak hale gelmeden sakın ha yatağa girmeyin. Yattığınızda hemen uyumazsanız yatak, yorgan, battaniye sizde şehvet uyandırabilir.’ Bu da mı İslami yorum Murat’cığım. Ne yapacak Müslümanlar? Koltukta mı uyuyacak? Ya koltuğun kolçağı şehvet uyandırıyorsa tavsiye ne olacak o halde?”

Asansörde zina olabilir diyen Nurettin Yıldız'a sert tepkiAsansörde zina olabilir diyen Nurettin Yıldız'a sert tepki

“BU BEYEFENDİLERE BEN SORAYIM O ZAMAN”

Fatih Altaylı “Sevgili Murat, eğer dediğin gibi bu fetvacılar çok önemli bir hizmet yapıyorlarsa ve Müslümanlar da bunu dinleyip yaşamlarını ona göre organize ediyorlarsa bu beyefendilere ben sorayım o zaman. Belki yanıt verirler de ülkedeki rezaletler azalır” diyerek şu soruları yöneltti:

“1. Sayın fetvacıbaşı, çocuk yaştaki kızları taciz etmek caiz midir?

  1. Değerli âlim, ana babasının eğitim alırken kalsın diye yurda emanet ettiği çocuklara taciz ve tecavüz günah mıdır?

  2. Ailesinin gözbebeği bir evladın eğitim alması için emanet edildiği hocası tarafından cinsel istismara uğraması, istimarcıyı cehenneme mi götürür, cennete mi?

  3. İnandığı için hocaefendi diye bildiği birine giden bir kadını ‘badelemek’ dine imana sığar mı?

  4. Fiziken daha güçsüz diye bir kadına şiddet uygulamak, erkek kulun hakkı mıdır?”

“DOĞRU YOLU GÖSTERMEK İÇİN İLLE SORULMASI MI GEREKİR!”

“Toplumu bitap düşüren, toplumun tamamına zararlar veren daha bunca sorun varken ve bunlar birer insanlık suçuyken bu konularda fetva vermeyip, buralarda sessiz kalıp ‘Yorgandan, battaniyeden tahrik olursunuz’ demek mi âlimlik oluyor Murat’cığım” diye soran Altaylı yazısını şöyle sonlandırdı:

“Diyeceksin ki: ‘Sorsalardı ona da yanıt verirdi.’

Doğruyu söylemek için, doğru yolu göstermek için ille sorulması mı gerekir!

Biliyorum her şeyin ‘en’ini sen bilirsin Murat’cığım.

Ama biz de ‘izan’ biliriz!

Biri bu fetvacıbaşına, ‘Nefes alırken tahrik oluyorum, ne yapmalıyım?’ dese ne olacak Murat’cığım.

‘Nefes alma’ mı diyecek!

Ve sen de ‘Adam haklı’ mı diyeceksin...”

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murat bardakçı Salak nurettin yıldız

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Bu adam maalesef kendi iç dünyasını yansıtıyor aslında. Libidosu tavan yapmış demek ki. Gün gelecek yürürken kaldırım taşından tahrik olacak. Maazallah kaldırım taşları delik deşik.
BU MURAT BARDAKÇI DENEN HERİF İŞİDİN YUMUŞAK VERSİYONUDUR. KAALE ALMAYINIZ .
susturun şu ahlaksız adamı, Dini de kendi pis düşüncelerine alet ediyor. Dini duygulara zarar veriyor
AKP GELDİĞİNDEN BERİ BU SÖZDE KENDİSİNE HOCA DİYEN BEYİNLERİ SIRF BEL ALTI ÇALIŞAN LAR ÇOĞALDI İSLAMİYET DEN KİŞİLERİ SOĞUTMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPILIYOR SÖZDE İŞE YARAMAZ HANTAL LÜKSE DÜŞKÜN DİYANET SESİZ KALIP SEHİR EDİYOR ALLAHINIZDAN BULUN
Aklınız fikriniz dinden çok cinsellikle Allah ıslat etsin ne diyeyim
İslam bir ilimdir. Fetva da öyle. Beğenmezseniz işte kapı orada. Hem nurettin veren hemde bardakçı sonuna kadar haklı.
devletin derhal vakıf ile ilişkisini kesmesi ve akıl sağlığının yerinde olmadığını soruşturması lazım, gelen gidene yardım isteyene şehveti uyanıyor olabilir, eşyaya kaldıran çora çocuğa ne yapmaz, Allah korusun çocuklarımızı .
İşte bu tacizciler sapıklar bu adamları dinleyerek hipnoz olarak o haltları yiyorlar. Bu vaaz verenlerin kendisi sapık mavi balina oyunu gibi sapıkları hipnoz ediyorlar ve bilinç altında görevler veriyorlar
İslamiyetten bihaber olan arkadaşlar çok kolay yorum yapıyorsunuz. Bu şahıs çıkıp toplumun hoşuna giden yanlış bir fetva verse hepiniz vay ne kadar iyi hoca biliyyor herşeyi vs diye konuşacaktınız. Onun için doğruyu yanlışı ayırt edemeyecek kapasitede olanlar islamiyet adına yorum yapmasın
Bunları insan zannedip söylediğini dinlemek ahmahlıktır. Adam olan bunları konuşturmaz dinlemez. Dini değiştirmeye çalışanlara fırsat verilmemeli.
adamın asansor fantazisi var yol yapıyo.Ensarlar bizimdir...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hayırdır oglum siz
Kadın ve erkeğin 1-1 yanlız bir yerde bulunması dinen uygun görülmemistir! Bu bir gerçekken eveleyip gevelemenin anlami yok! Yatak yorgan muhabbeti saçmalik ve bu adamin verdiği fetvayi da sorgulanir hale getirir! Yani 1 yanliş tüm doğrulari götürür!
Bu gibi olayları haber diye yayınlamak pekde doğru değil.
yazdiğim mesaj neden yayinlanmiyor? hep kendi takiminizin lakirtilari dönüyor ne onayi?
tüm ajanları tüm hücrelerı ve tüm ahlaksızları bir veya birkaç güç harekete geçirmiş gibi gelmiyormu
devletin derhal vakıf ile ilişkisini kesmesi ve akıl sağlığının yerinde olmadığını soruşturması lazım, gelen gidene yardım isteyene şehveti uyanıyor olabilir, eşyaya kaldıran çora çocuğa ne yapmaz, Allah korusun çocuklarımızı
devletin derhal vakıf ile ilişkisini kesmesi ve akıl sağlığının yerinde olmadığını soruşturması lazım, gelen gidene yardım isteyene şehveti uyanıyor olabilir, eşyaya kaldıran çora çocuğa ne yapmaz, Allah korusun çocuklarımızı ..
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