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Battaniyeye sardıkları köpek balığını pusetle kaçırmaya çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Battaniyeye sardıkları köpek balığını pusetle kaçırmaya çalıştılar

ABD'nin Teksas eyaletinde hırsızlar, bir akvaryumdaki açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını bebek kılığına sokarak pusetle kaçırmaya çalıştı.

San Antonio'da bir akvaryumda, hafta sonu bir kadın ve iki erkeğin, ziyaretçilerin hayvanları besleyebildiği açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını pusete koyup otoparka götürdüğü güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızların hayvanı ıslak battaniye sarıp bir kamyonete bindirdiği, içlerinden birinin kendilerini sorgulayan güvenlik görevlilerine oğullarının hasta olduğunu ve acilen ayrılması gerektiğini söyleyerek kamyonetin aranmasına izin vermediği belirtildi.

Köpek balığının, suç ortaklarını orada bırakıp kamyonetle otoparktan ayrılan adamın evinde dün bulunduğu ve akvaryuma geri getirildiği kaydedildi.

Hırsızlardan birinin gözaltına alındığı, diğer ikisi hakkında da adli sürecin başlatılacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD akvaryum köpek balığı

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