HABER

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 09:53 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, bugün kaleme aldığı 'CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!' başlıklı yazısında CHP'de son dönemde yaşanan ve hata olarak gördüğü gelişmeleri aktarırken, gündemi sarsacak bir iddiada bulundu.

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak, "Yandaş medyaya malzeme verecek, toplumun genelinde tepkiye yol açacak bu hamleler CHP'ye değil AKP'ye yarıyor" ifadesiyle dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Çolak'ın o yazısı;

"CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri, Türkiye'de siyaset okumasının nasıl yapılacağı konusunda önemli verileri bize sunuyor.

CHP'nin kurumsal kimliğini dikkate aldığınızda, "Atatürk'ün kurduğu siyasi parti olarak; millî devlet yapısına bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini savunan, Türkiye'nin kırmızı çizgileri konusunda hassas, merkez parti" olması gerektiğini düşünüyorsunuz.

Öyle uygulamalar, öyle kararlar, öyle hamleler yapılıyor ki, bu temel esaslar bir anda ortadan kalkıyor.

CHP'nin en önemli teşkilatı olarak tanımlanan İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlar ortada.

'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'

Türkiye'nin terörle mücadelesini "savaş" olarak tanımlayıp, Ermeni tezlerini meşru gören, kendi tarihiyle kavgalı, hepsinden de ötesi Atatürk'ün sözleri ve değerleriyle kavgalı biri il başkanı seçildi.

Konunun hassas noktası ise "seçildi" kısmıdır. İstanbul il yönetiminde bulunan delegeler tarafından, mevcut il başkanını geçerek başkanlığı kazanmıştır, atanmamıştır.

***

Sosyal medyada herkes Canan Kaftancıoğlu'na yükleniyor. Ama burada problem sadece Kaftancıoğlu'nda değil onu seçip "Atatürkçü" olduğunu düşünenlerde!

Kaftancıoğlu kimliğini gizlemiyor, Twitter'dan sık sık bu gibi paylaşımlar yapıyor. Milyonlarca vatandaşı rahatsız edecek mesajları çarşaf çarşaf her yerde yayınlanıyor.

Buna rağmen delegeler gidip oy veriyor, seçiyorlar.

Demek ki Kaftancıoğlu'nun o sözleri, o yorumları delege tarafından da onaylanıyor, meşrulaştırılıyor.

Bu durumda ortaya iki soru çıkıyor.

Birincisi; Kaftancıoğlu iktidarı hedefleyen bir partide il başkanlığına aday olacak kadar kendisini kitlelere açıyorsa, o mesajları neden atıyor?

İkincisi ise; Kaftancıoğlu'nun bu yönü bilinmesine rağmen, CHP delegesi oy atarken neyi düşünüyor?

Aslında bu iki sorunun cevabı CHP'nin yaptığı siyasi hataların dışavurumu, özeti niteliğinde...

Göz göre göre, bile bile hatalar yapılıyor ve bu bir zihniyet refleksi haline dönüşmüş durumda.

Örnekler üzerinden gidelim.

Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti

AKP'nin çözüm sürecinde, terörle mücadele ve yolsuzluklar noktasında başarısız sınavlar verdiği ortada.

İşte tam burada CHP'nin güçlü bir muhalefet yapması, milliyetçi değerleri de kucaklaması bekleniyor. Aksine çeşitli noktalardan partiyi yönlendirenler "Aman bize milliyetçi derler, aman biz faşist miyiz, militarist söylemlere uzak duralım, bu nasıl solculuk" yorumları yapıp, beklenen adımları attırmıyor. CHP geniş kitleye açılmak yerine kendi seçmeniyle baş başa kalıyor.

Peki bu süreçte AKP veya MHP çok mu doğru politikalar izledi? Tabii ki "hayır."

Ama çözüm süreci gibi, PKK tezlerinin meşrulaştırıldığı bir ortamdan milliyetçi bir söyleme geçişi Erdoğan rahatlıkla yapabiliyor.

Tabanını buna ikna edip, temsil ettiği kitleyi de yeni sürece şartlandırabiliyor. Düne kadar güvenlikçi politikaları eleştirenlerin, bir anda terörle mücadeleye tam destek olduklarını görüyorsunuz.

Barzani'ye biat eden CHP'li vekil görmedik ama AKP'de Barzani'ye yakın olduğu için vekil seçilenler oldu.

CHP'de "Kürdistan" tanımlaması yapan vekil duymadık ama AKP'de "Irak Kürdistanı, Suriye Kürdistanı, Osmanlı Kürdistanı" diyenler oldu.

Tüm bunlara rağmen, tüm bu geçmişe rağmen, AKP'nin hepsinden sıyrılıp "yerli ve millî"ye dönüşmesi de ayrı bir inceleme konusu.

***

CHP ise bu kıvraklığı yapmak bir yana en olmadık zamanda, tam herkesin HDP'yi lanetlediği, toplumsal farkındalığın olduğu noktada "Biz ezilenin yanında olmalıyız, onlar da bizim insanımız" diyerek siyaseti yok ediyor.

CHP'nin görevi, ne yaparsa yapsın iktidarın aksini yapmak değil, iktidarın yanlışlarını topluma doğru bir şekilde aktarıp, kendi teşkilatları üzerinden bunun örneğini verebilmek.

2019 seçimlerinde anahtar rol o bölgede! 'Erdoğan ve Abdullah Gül gerilimi'

Bir KCK avukatının genel başkan yardımcısı olduğu, diğer KCK avukatının İzmir'in kalbi Konak'ta belediye başkanı yapıldığı, İstanbul'da gördüğümüz manzaraların yaşandığı CHP, başkanlık seçimlerinde AKP için bulunmaz Hint kumaşı niteliğinde.

Yandaş medyaya malzeme verecek, toplumun genelinde tepkiye yol açacak bu hamleler CHP'ye değil AKP'ye yarıyor.

Eğer bu yöntemler terk edilmez ve CHP'nin bu hatalarda ısrarı sürerse, Erdoğan'ın başkanlık seçimlerinde zorlanacağını söylemek güç olur."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CHP Yeniçağ batuhan çolak

En Çok Okunan Haberler

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Erdoğan: 'Olası Afrin operasyonunu Suriyeli muhaliflerle yapacağız'

Siz bir de onu üniformasız görün

Siz bir de onu üniformasız görün

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

Batuhan Çolak yazdı: CHP, Erdoğan'ı Başkan yapmakta kararlı!

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Türkiye'den ABD'ye YPG resti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde dikkat çeken fotoğraf!

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis

Okuyucu Yorumları 54 yorum
güzel tespitler. ama eksik. chp nin gercek yüzü için, gezi olaylarında gerilla gerilla diye molotoflarla halay çeken dhkpc militanlarını izleseniz yeter. youtube orda. daha gecen yaz yürüyüşü hatırlayın. ramazan ayında çanakkale şehitliğine şarap içenler, dışarıda yaşanan her krizde t.c. devletinin değil, t.c.nin düşmanlarıyla omuz omza duranların partisi. son abd krizinde "oh be teşekkürler amerika" diyen chp li gördük daha ötesi var mı? bunun neresi atatürk partisi?
İktidarın olumsuzlarını yazsam .buralar almaz..Takmışınız kafayı chp ye..Az etrafınıza bakın..ülke ne halde,nereye gidiyor...kim karşı duruyor..
@ayrla25 süper tespit
@ayrla25 ilginç vallahi!...herşeyi ötekileştirip kendinizi Aklayıp işin içinden çıkmayı nasıl beceriyorsunuzun cevabı ülkedeki saman fiyatlarının artışında gizli...onca öküze saman yetiştirmek kolay olmaza gerek ....hükümetin saman ithalini destekliyoruz...saygılar.
@ayrla25 Askere yapılan kumpaslar ortada, asker kılığına girenler ortada. Amaçları senin gibilerinin değirmenine su taşımak. Ne hikmetse hep zarar gören Chp oluyor. Başkaları aldatıldık diyor.
@ayrla25 akp israile kızarken israil şavaş ucak benzinini rte nin oğlu israile verdiğini unutmadık.
@demokrat74_63 yazık yazık olumlarını yazsam diyecektin her halde
@sedna27 ,zarar gören chp mi?yıllardır kumpaslarla iktidar ortağı olan kim?menderesi astıran kim?
@varil21 samana taktığına göre var bir şeylik sende..
İşte bu yüzden erdoğan rakipsiz ve altarnetifsiz ne yapak yani kemo yamı verek oyumuzu
@yilmazkeskin61 saman ithaline devam....
@yilmazkeskin61 evet bütün olumsuzluklarını yazalım memurun parası ödenememesinden tut hastaneler yollar bok götürüyordu sadece 99 üniversite yapıldı eski hükümetlerin imf gibi borçları ödendi 17 yıldır bakın ülke nereye gidiyor dediniz durdunuz nereye gitti erdoğan düşmanlığı yüzünden vatan düşmanı oldunuz çıktınız bir örneğe şahitlik yaptım hiç unutmum bir chp li arkadaşla otururken tv de tayip erdoğanı gördü dediki bu şer... hiç sevmiyorum ancak çok çalışıyor bende cevaban dedimki çalışıyorsa desteklemen gerek yok dedi o zaman sen çalışana oy vermiyorsan sen vatan hainisin... chp zihniyeti
@varil21 ,koyunlar saman yemiyor,sizin için ithal ediliyor.
@varil21 kendine mi istemediğini biliyorum da yine bir sorayım istedim..
Bende sapına kadar milliyetçiyim. İlk Allah gelir sonra Peygamber sonra Atatürk gelir benim için. Ama bu CHP oy atanın cidden Atatürk sevgisinden vatan sevgisinden şüphe duyarım. Osman Pamukoğlu veya Akşenere atın bari Atatürkçü görüyorsanız kendinizi.
@ecozer_1994 Sen ne diyosun be.? Chp olmasa bugün o kıçında kalan donda yoktu. Konuşturma beni. Sapına kadar milliyetçiyim diyene kadar doğrunun yanındayım yaz. Milleyetçilik mi bıraktınız ? Kemal Kılıçdaroğlu dürüst,doğru bir adamdır. Onu karalayanlar, ya kör cahil ya da hırsız kesimdir. Fazla birşey beklemekte suç sizin gibi yarı akıllılardan.
@ecozer_1994 aklını kandine sakla pravakatör.
Aferin iyi yapıyorlar,bu ülkede bunca hataya zulme rağmen mademki bu halk inadına Erdoğan diyor o halde al sana erdoğan tepe tepe kullan demenin vakti geldi,bu güne kadar yapmayın etmeyin bu vatana yazık oluyor diyen muhalaefeti dinlemeyenlere canın cehenneme demenin vakti geldi galiba.
yahu amaçınız bu değil mi basın olarak mutlu olursunuz işte niye ağlıyon?
chp lileri sorgulayıp eleştirene kadar birazda akepelileri gündeme araştırsanız.mesela ensarioğlu pkk yı savunan bir vekil değilmi.mesela bakanların çoğu fetöyü savunanlar değilmi.cemaatleri savunanlar değilmi.niye onlar eleştirilmiyorda hep chp konuşuluyor.
@savaskoc7474 yani chp nin yanlışlarını hatalarını kabul ediyorsun buna rağmen destekliyorsun ve yeter artık yüzümüze vurmayın birazda diğer partilere bakın onlarda da var diyorsun...takım tutar gibi parti tutmak bunu gerektiriyor tabi...
@savaskoc7474 ÖMRÜMÜZÜN SON 17 YILI AKP Yİ ELEŞTİRMEK İÇİNDE GEÇTİ AMA CHP DE MHP GİBİ YANLIŞ YAPIYOR EGLİYOR MİLLETİ ARADA BİR BAGIRIP ÇAGIRMAKLA OLMAZ BENCE
Batuhan Çolak dediğin gibiyse Chp seçmeni için İYİ parti seçeneği var. Bu kadar insan aptal değil yeter. Yanlış insanlar il başkanı seçiliyorsa Chp seçmenine tuzak kuruluyor demektir. Akp nin niçin yıllarca iktidardan inmemesi tesadüf degil aslında. Chp pasifize edilmiş şeklen ismi kalmış. Arada iyi niyetle çalışan Özgür özel gibi milletvekilleri var ama partinin karar alıcıları kimler? Önemli olan bu.
chp nın genleri ile oyunuyorlar. tam yukselişe geçiyor. ya biri dine sövüyor. ya ataturke sövüyor. yada terör örgütlerinin safında yer alıyor. chp iktidara gelmesi için namuslu chp lilere yani ataturkun yolundan giden vatan sevdalıları olması lazım. bu chp ile bir yere varılmaz
chp tüzügündeki altı okuda bırakarak vatan hainleri ve Ülke düşmanları ile işbirliği içerisidedir.amacıda hedefide iktidar olup ülketyi yönetmek degildir,amacıda hedefide içeride ve dışarıdaki Türk düşmanları ile işbirliği içinde olup vatan hainlerinin savunuculugunu yapmaktadır
Kürdistan lafını ilk mecliste söyleyen sezgin tanrıkuludur
Açık konuşalım; Chp dinci bir parti değil, halkın din özgürlüklerini savunan bir partide değil. Laiklik dini devlet işlerinden uzak tutmaktır fakat Chp dini halktan da uzak tutmaya çalışan bir partidir. Bu sebeple halkın çoğunluğunun muhafazakar olduğu bir toplumda Chp asla kazanamaz. Bu ülkede namaz kılana, başını kapatana yani Allah diyene gerici yobaz dediğin sürecede kazanamazsın.
@kaya_kaan_1983 baş örtüsü dinin önüne geçirildi yok öle bişey namaz kılana bişey diyen yok ama gösteriş olsun diye namz kılana söz var baş örtüsü dinin olmazsa oolmazı değil namazın olmazsa olmazı bunu günlük yaşamda mağduriyet yada üstünlük olarak kullanılması yobazlıktır kadınlar hariç bütün erkekler baş örtüsü konusunda malesef söz sahibi bu ülkede . Sanki camilerde din mi öğretiliyor siyasi otorite yazıp veriyor eline hutbeyi imamda gelip okuyor kendisi bir şeyler söyleyemiyor doğrumu yanlışmı araştırmıyor sorgulayamıyor sorarsan ibadet ama maaş için görevini yapıyor
@s66k45 Hindu, budist, yahudi, hristiyanlar ve müslümanlar dini kıyafetlerini her yerde giyebilirler bu inanç özgürlüğüdür karışamazsın. Gösteriş için ibadet yapan varsa bu kul ile tanrı arasındadır yine bişey yapamazsın. Dünyada tüm dinlerde tüm din adamları maaş alırlar. Vaazlarda duyduklarını neden sorgulayamıyorsun? Doğru veya yanlış ibadetlerin ülkede yasal bir cezası yok, hiç yapmasan yine cezası yok, başka dinlerde olsan hatta dinsiz olsan yine cezası yok yani sorgulayabilirsin araştırabilirsin bu da bir bahane değil. Sonuçta hangi din olursa olsun dini özgürlükler insanın hakkıdır.
bu ülkede saman neden bu kadar artıyor diye düşünüyordum ben...cevabı yorumlarınızda saklı
kılıçtaroğlunun pkknın kanalında canlı yayında anayasanın değiştirilemez 3 maddesi için oturur konuşur gerekirse değiştiririz dediğini ve mitingde öz yönetim hakkınız ve bunu size vereceğiz dediklerini yazmayı unutmuş geriye kalanlar doğru hem akp hem de chp için
iktidarda akp hataları tartışılan chp!!! saman ithaline devam...
Chp yi kurtaramayacaksınız,yırtmayin bi tarafınızı
BENCEDE BU KILIÇTAR OGLU BUNUDA YAPACAKTIR HERYERDE BAGIRDI ÇAGIRDI ONLAR YAPTI YİNE BAGIRIPÇAGIRIYOR ONLAR YİNE YAPACAKLAR BENCE BU DOGRU BİR TESPİTTİR BU İŞLE BÖY BAGIRIP ÇAGIRMAYLA OLMUYOR BAHÇELİDE BAGIRIP ÇAGIRDI SONRA GERÇEK LERİ HEP BİRLİKTE GÖRDÜK BUDA HEP BAGIRIPÇAGIRIYOR İŞLLH BUDA BAHÇELİ GİBİ 360 DERECE DÖNMEZ ATATÜRKTEN BAŞKA KİMSEYE GÜVENMİYORUM
chp yi halk zaten sildi.
Doğru ya doğru.
çok doğru söylemişsin,kangren olmuş Atatürk'cüyüm diyen terörüste destek veren,ermeniyim diyen chp söylemcileri bu partiden atılmadığı sürece ve başına hakiki Atatürk düşüncelerini uygulayan biri gelmediği süre boyunca hep karşısındakine destek oldular yıllardırda devam ediyor,ne solcuyum ne sağcı ama memleketi kötü günler bekliyor diyorum.
Kemal daha başkanı olduğu partiyi yönetemiyor. Bu kadar salakça bir muhalefet yok. İktidarın yıllardır yaptığı hata ve yanlışları değerlendiremeyen ve partisini yönetemeyen Kemal bir de devlet yönetimine talip olacakmış komik hemde çok komik.
millet yosulluktan kendini yakıyor bunların umurundamı kanal istanbul diyor kobilere%75 i geri ödemesiiz kredi veriyor akp burjuva partisidir .?
CHP liler siz istediğiniz kadar biz Atatürkçüyüz diye sallayın durun..halk olanları yaşananları dikkate alır..il başkanının attıığı twitler tam tersi bir Atatürk düşmanının attığı tiwitlerle aynı,2019 seçimlerine bu başkanla İstanbu alınamaz
ayrma yalakası ne yapalım hırsıza yobaza kürtlere bayrak açanlaramı ülkeyi satıp biatçı ümmetçiyiz deyip israle araplara uşaklık yapanlaramı oy verelim akapenin namı dünyayı aştı zarrab hırsızını almak için nota bile verdiler sizin peşinden gittiğiniz parti çokmu temiz
cehapenin ve genel başkanının esas sorunu zihniyettir.Bir insanın veya partinini kurumun vs.vs. eğer zihniyeti bozuk olursa hiç bir şey değişmez ve değiştiremezsiniz'de mesele bu kadar basit.
chp dahi reisi başkan yaptıramaz
chp nin içinde de bunu hesaplayan hainler olabilir ama geneli asla böyle birşeyi istemez
chp lilerin çoğu ya pkk yı destekliyo yada dhkpyi yani iki ülke düşmanı teröristleri destekli yo vekiller ama chp tabanı bunu görse gerek ona göre karar vermesi lazım
Unutmayınız...!!!CHP ye CHP liden başka kimse zarar veremez..
ondan iyi adam gibi adammı bulacaksınız ki tabiki reis başkan olacak allahın izniyle
YORUMLARI OKUYORUM KİMSE CANAN K OĞLUNU SAVUNMUYORDA YOK AKP BUNU YAPTI YOK ŞUNU YAPTI BİKEZ ÖZELEŞTİRİ YAPARSANIZ İKTİDAR OLACAKSINIZ AMA SİZ HEP BKNUZU BAŞKASINI SUÇLAYARAK GÖZ ARDI ETTİNİZ.TIK TIK SES YOK.BOŞ BOŞ...
CHP, İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nu il başkanlığına getirerek daha başlamadan kaybetti. Toplumun kucaklanacağı yerde ayrıştırma, nefret dili ve HDP söylemleri gerçekten olmadı. Bu hanımefendinin başında olduğu partiye oy verme konusunda ciddi tereddütlerin oluştuğu gözleniyor.
zaten chp de bu projenin partisi değilmi ben samimi olduklarını düşünmüyorum hepsi türkiye yi vatandaşı bitirmek için özveri ile çalışıyorlar
zaten o koltugu alanın mart karı neymiş bu isi tek reiz halleder.
sağ gösterip sol vurmak amaç bağcıyımı dövmek yoksa üzüm yemek CHP yi eleştirirken AKtrroları dizayn edeyorsun AKLINCA gereksiz mahluk
yeni cag gazetesi iktidarin gudumunr girmis yandas bir gazetedir. yiyosa akp nin erdoganin ulkeyi sattigini vatandasin meclis onunde kendini yaktigini yazsin.
CHP'de Genel Başkanlığa Sayın Muharrem İnce seçilmezse ve yine Cumhurbaşkanlığı'na Sayın Muharrem İnce aday gösterilmezse CHP hiçbir şey yapamaz. (Sayın Muharrem İnce Kazanır veya kazanamaz, belki CHP'nin oylarınıda düşürebilir, ama kaldıraç etkisi muhakkak daha fazla olur.) Saygılarımla.
Diğer Haberler
Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

Münevver Karabulut cinayetindeki 'kayıp para' davasında son dakika gelişmesi!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna yeşil ışık!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Erdoğan'ın hedefindeki Kaftancıoğlu: Memnuniyet duydum, çok teşekkür ediyorum

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor! Sabitlemeye çalışıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.