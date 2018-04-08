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Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, bugün kaleme aldığı 'Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!' başlıklı yazısında gündemi sarsacak bir iddiada bulundu.

Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

İşte Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak'ın Cumhur ittifakıyla ilgili dikkat çeken iddiasına yer verdiği o yazı;

"MHP'lilerin ittifaktan beklentileri büyük... Erdoğan'ın Ülkücüler aleyhinde geçmişte söylediği sözler MHP'de siyaset yapanlar için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. "Dönemin şartlarında biz de ağır konuştuk" diyerek konuyu kabulleniyorlar.

İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı gün Alparslan Türkeş'in kabri ziyarete kapatılmıştı. İYİ Partililerin geleceği beklentisi üzerine yapılan bu hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan için bambaşka bir karşılamaya dönüştü.

AKP'li Tuğrul Türkeş ile birlikte kabri ziyaret eden Erdoğan, MHP'lilere "Benim sizle sorunum yok, destek verin" mesajını bir kez daha göndermiş oldu.

Tüm bu girişimlere rağmen MHP teşkilatlarındaki Erdoğan karşıtlığı tam olarak kırılabilmiş değil. Bir güvensizlik problemi hâkim.

Erdoğan da aynı kanaatte olduğu için milliyetçi söylemi diri tutmaya çalışıyor.

Tüm bu girişimler, yaklaşımlar ve seçim yatırımları başkanlık seçimlerinden önce yapılacak yerel seçimlerde bozulabilir.

Çünkü yereldeki ittifak problemi her geçen gün artarak devam ediyor.

MHP'nin elindeki büyükşehir belediye başkanları bile ne olacağını kestiremiyor. Özellikle belediye üst yönetimlerindeki bu rahatsızlık, İYİ Parti'den adaylık arayışına dönüşüyor. İYİ Parti'den aday olamayacak isimler ise "Gerekirse bağımsız gireriz" söylemlerini dile getirmeye başladı.

Gelelim, konunun en hassas olduğu noktaya... Yerel seçimler sonrasında ittifak nasıl devam edecek?

Bahçeli, bu konuda herhangi bir kuşku taşımıyor, şartlar ve durum ne olursa olsun Erdoğan'ı destekleme kararından vazgeçmesi mümkün değil.

Aynı durum ittifaktan büyük beklentisi olan, yıllardır iktidara aç MHP'li alt kadrolarda geçerli değil. Mutlak makam, güç ve imkân beklentisi var. "Eğer bunu sağlayamayacaksak, yine eskisi gibi her alanda engelleneceksek ittifak yapmanın ne anlamı var" yorumunda bulunuluyor.

Mevcut şartlar, elindeki belediyeleri de kaybetme ihtimali olan Bahçeli için zorlu bir dönemin başlayacağına işaret ediyor.

AK Parti yerelde ittifaka kesinlikle sıcak bakmıyor.

Eğer AK Parti yerelden güçlü bir zaferle çıkar ve MHP'li belediyeleri alırsa işte o gün ittifak bozulabilir. Ama bu bozulma sadece tabanda olur, Bahçeli ve çevresindekilerden herhangi bir olumsuz açıklama kesinlikle gelmez.

Eğer AK Parti yerelden güçlü bir şekilde çıkamaz ve MHP elindeki belediyeleri muhafaza ederse "MHP bizim oyumuzu düşürdü" yorumları gelebilir ve AK Parti cephesinden ittifak eleştirileri başlayabilir.

Nereden bakarsanız bakın ikircikli bir durum söz konusu.

AK Parti'nin tek gündem maddesi de bu aslında. Günde 4 farklı yerde konuşan Erdoğan belli ki seçim havasına çok girdi.

Referandum sonuçları esas alındığında yerel seçimlerden alınabilecek olumsuz sonuçların hem ittifakı hem Başkanlık seçimlerini etkileyeceği açık.

Bu yüzden yerel seçimlerle, milletvekili ve başkanlık seçiminin aynı güne denk getirilmesi de gündemde. Böylece olası yerel seçim hezimeti hissedilmeyecek, doğrudan "Tek Lider Erdoğan" imajı üzerinden seçimlere girilecek.

Her geçen gün seçim atmosferine giren Türk siyasetinde muhalefet de sesini duyurma telaşında. Doğan Medya'nın satılmasıyla birlikte kırsal kesime ulaşma konusundaki sorunlar daha da katlanıyor. Sınırlı iletişim imkanları birçok alanda eli kolu bağlıyor.

Bahçeli'nin "koltuğumda kalayım", Erdoğan'ın "Başkan olayım", muhalefetin "Erdoğan'ı devirelim, soruşturmaları başlatalım" hesapları her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Ama gerçek olan şu ki; yerel seçimler planlandığı gibi önden yapılır ve AK Parti güçlü bir şekilde çıkarsa, MHP'yi o gün silebilir. Tam tersi olduğunda ise MHP'nin aldığı oy oranına bakılarak hareket edilir.

Hatta HDP'nin oy oranına bakılıp, tekrardan çözüm süreci bile başlatılıp Başkanlık kampanyası bunun üzerine inşa edilebilir.

2002'den bu yana siyasetle ilgili öğrendiğimiz en önemli gerçek; ne denli kıvrak olur, söylemlerinizi ve yol arkadaşlarınızı ne denli sık değiştirirseniz sandıktan zaferle ayrılma imkânınız o kadar güçlüdür.

Belirli değerler, sistematik ve hedeflerle ilerlediğinizde işiniz çok zor.

Hele ki "yasama-yürütme-yargı birbirinden ayrı ve bağımsız olsun, medya gazetecilik yapsın" diyorsanız işiniz daha da zor!"

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Ülkücüler bu ittifaka müsade etmez seçimden önce bozulacak bu ittifak
Mhp li vekiller topluca istifa edip iyi partiye geçmesi vatan borcudur
Seçimde önce bozulacak bı ittifak bakın görün
Bahçeli mhp yi bitirdi
Bahçeli sırf koltuğun için mhp yi bitirdin tarih seni affetmeyecek
bırakın olum şeytanlığı vesveseyi Siz asıl CHP HDP İYİParti nin İttifak yapmasının nekadar güzel ve doğru bir iş olacağından ve bunun nimetlerinden bahsedin. Henüz meseleyi anlamamış olan Davarlarınızı hazırlayın bu ittifaka. yoksa seçimlere üçgün kala söylerseniz; Kurt dalmış davar sürüsü gibi Telef olacaklar yine
Mhp liler bu gidişe dur der demedi demeyin
Söz konusu akp ise bugün bile yaylalardan megriye dönülür maksat koltuksa
Yaylalardan megriye haydi bahçeli evine derler:):)
Bu koalisyon iki partiden birini yiyecektir. 2001 öncesi gibi mhp anap ve dsp yi yedi kendisi de yaralı olarak baraj altında kaldı
Bu koalisyonda biri, birini aldatacak ama ne zaman...? Aldanan bu defa siyaset defterinden silinecek tabi.
bozulmaz ama sizin gibi devlet millet düşmanları gurüh bozulsun diye kendini yırtar ancak aç tavuk düşünde buğday ambarı görürmüş sizinkide o hesap
Eyyyyy bahçeli eyyy ülkücüler dün megri diyenler bugün yaylalar diyor neden sesiniz çıkmıyor hiçbirşeye nerdesiniz?????????????
Akp bence Hdp ile ittifak yapmalı vede yapacak görürsünüz. Siyasetleri birbirine uygun.İkiside ulus devlet yanlısı değil. Ülkücülerin yeri bahçeli yüzünden şimdi İyi partidedir.Bahçeli giderse geri döneriz.
Sayın Bahçeli BOP projesinin temel ayağıdır. Yaptığı siyasetle bugünleri hazırladı. Sayın Bahçelinin MHP v Türkiye gibi derdi hiç olmamıştır. Onun tek derdi var o da verilen görevi harfiyen yerine getirmek. Üzücü olan ise bu kadar olanlara rağmen, hâlâ Sayın Bahçeli'nin şapkadan tavşan çıkaracağına inanan kesimin olması. Sayın Bahçeli'nin devlet millet kaygısı olsaydı Şakerfabrikalarını sattırmaz, İstiklal Marşının değişmesi gerektiği söylendiğinde tepki koyardı. Ey millet Ülkemize sahip çıkın. Çünkü bizim gidecek ne bir adamız ne de, yurt dışındaki bankalar da paramız var...
Sarayın bahçesinin köşesini bahçeliye ayırmış sayın akp genel başkanı istediğinde bırakır kapıdan.
kabri ziyarete kapatmak nedir!!! Allah'ım yarabbim
mhp kendi ayagına sıktı zaten mhp diye birşey kalmadı
Elbetteki bozulacak ve mhp tarihin coplugunde yerini alacaktir bahceli denen zatta mhp gibi bir partiyi bitirmenin gonul rahatligi icinde huzurevinde ecelini bekleyecektir.
ülke düze çıkana kadar hep destek tam destek boştan yere yırtmayın kendinizi bu ittifak olacak
SAYIN ESKİ PARTİMİN İNANANLARI MHP LİLER SİZ NASIL İNANIYOSUNUZ TAYYİP ERDOGANA HALA ANLAMADIM O İSTEGİNİ ALMAK İCİN SİZİ BASAMAK YAPIYO İSTEDİGİNİ ALDIMI SİZİ CÖPE ATAR ALAMAZSA EGER OZAMAN ZATEN SİZ CÖP OLMUŞSUNUZ ORDA KALANLAR EL BİRLİGİYLE PARTİYİ BİTİRİYOSUNUZ GELİN İYİ YE HERŞEY YENDEN ALEVLENSİN RUMUMUZ YAŞAŞIN ....DURMAYIN ....MHP ...LİLER KENDİNİZİ BAŞKA PARTİ YAMAGI OLARAK BİTİRMEYİN ...........İYİ............. DE BULUŞALIM GEC OLMADAN YAMAK OLMAYIN
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