Batuhan Çolak yazdı: Cumhur ittifakı yerel seçimler sonrasında bozulabilir!

İşte Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak'ın Cumhur ittifakıyla ilgili dikkat çeken iddiasına yer verdiği o yazı;

"MHP'lilerin ittifaktan beklentileri büyük... Erdoğan'ın Ülkücüler aleyhinde geçmişte söylediği sözler MHP'de siyaset yapanlar için çok fazla bir anlam ifade etmiyor. "Dönemin şartlarında biz de ağır konuştuk" diyerek konuyu kabulleniyorlar.

İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nın yapıldığı gün Alparslan Türkeş'in kabri ziyarete kapatılmıştı. İYİ Partililerin geleceği beklentisi üzerine yapılan bu hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan için bambaşka bir karşılamaya dönüştü.

AKP'li Tuğrul Türkeş ile birlikte kabri ziyaret eden Erdoğan, MHP'lilere "Benim sizle sorunum yok, destek verin" mesajını bir kez daha göndermiş oldu.

Tüm bu girişimlere rağmen MHP teşkilatlarındaki Erdoğan karşıtlığı tam olarak kırılabilmiş değil. Bir güvensizlik problemi hâkim.

Erdoğan da aynı kanaatte olduğu için milliyetçi söylemi diri tutmaya çalışıyor.

Tüm bu girişimler, yaklaşımlar ve seçim yatırımları başkanlık seçimlerinden önce yapılacak yerel seçimlerde bozulabilir.