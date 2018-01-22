Batuhan Çolak yazdı: Seçimlerden çok sürpriz sonuçlar gelecek

Yazısına "CHP, İstanbul İl Başkanlığı seçimleri ile birlikte değişen karakterini artık tüm Türkiye'ye ilan etmiş durumda. Başkanlığı kazanan Kaftancıoğlu, Erdoğan ile ilgili mesajı dışında diğer söylemlerinden geri adım atmadı" ifadesiyle başlayan Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

İşte Çolak'ın dikkat çeken o yazısı;

"CHP, İstanbul İl Başkanlığı seçimleri ile birlikte değişen karakterini artık tüm Türkiye'ye ilan etmiş durumda. Başkanlığı kazanan Kaftancıoğlu, Erdoğan ile ilgili mesajı dışında diğer söylemlerinden geri adım atmadı.

Doğru olan da buydu. Çünkü o göreve geldiği için farklı davranmak, olduğunun dışında hareket etmek riyakarlık olurdu.

Ama bu durum CHP için hiç de iç açıcı durmuyor. Referandum sonuçlarına göre İstanbul'u AKP'den alacak olan "hayır" bloğu, Kaftancıoğlu'nun seçimi ile birlikte ayrışmaya başlamış durumda.

AKP, CHP'ye İl Başkanı atasa ancak bu kadar olabilirdi.

Kaftancıoğlu'nun PKK'lı Sakine Cansız için attığı tweet bile var!