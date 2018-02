İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde "ABD daha başka ne yapabilir?", "Saddam döneminde Kuzey Irak’ta yapılanların aynı mı?", "Tillerson ziyareti ile sorunlar aşılır mı?", "Türkiye, ABD arasında öncelik ne?", "ABD silahları Türkiye’ye karşı kullanılıyor mu?", "Terör örgütünün Kilis ve Reyhanlı’yı nasıl vurduğu tespit edildi mi?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "ABD’nin yapmadığı bir şey kaldı mı?" başlıklı yazısının tamamı şöyle:

"Türkiye hedeflerine adım adım yürüyor..

ABD’nin bütün çelmelerine rağmen..

Washington’un aksine Ankara’nın kafası hiç karışık değil..

Ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf ediyor..

Terör örgütlerinin üzerine gidiyor..

Hiç acelesi yok..

Hatırlayın Fırat Kalkanı kaç ay sürmüştü..

PKK/PYD boş durmuyor tabii ki..

Sivil konvoy makyajı altında Fırat’ın doğusundan ve Menbiç’ten Afrin’e akıyorlar..

Hiç de şaşırmadığımız şekilde PKK/PYD’ye yollar ardına kadar açılıyor..

ABD DAHA BAŞKA NE YAPABİLİR Kİ!

Son bir haftadır ABD’nin Orta Doğu politikaları ciddi ciddi sorgulanıyor..

New York Times da dâhil ABD medyası SDG ve PYD’nin aslında PKK olduğunu açıktan yazmaya başladı..

Pentagon’a sorular yöneltiliyor..

Son yıllarda Türkiye’nin başına örülmedik çorap kaldı mı?

Darbe dâhil her şey yapıldı, denendi..

17-25 Aralık darbe girişimi New York’ta hortlatılmaya çalışıldı..

FETÖ bir sonraki operasyon için hazırda bekletiliyor..

Stratejik ortaklığın “S”si mi kaldı ortada..

PKK/PYD kullanılarak terör devleti kurulmaya çalışılıyor..

Türlü türlü ekonomi oyunları..

Örtülü silah ambargoları..

Say say bitmiyor..

Hâlâ mı reddedilen 1 Mart tezkeresinin cezaları bunlar..

Hayır hayır.. Bu başka bir şey artık..