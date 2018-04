İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 vurgusunu niye 3 ayrı kez yaptı?", "Bahçeli’nin açıklamasından Cumhurbaşkanının haberi var mıydı?", "Başbakan Yıldırım Bahçeli’ye niye gitti?", "Kurlardaki oynaklığın sebebi ne?", "Erdoğan-Bahçeli zirvesinde karar çıkar mı?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "Erken seçim, ekim veya kasımda" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Devlet Bahçeli bombayı yine patlattı..

-“3 Kasım 2019’u beklemek mümkün değil..”

-“Türkiye 26 Ağustos 2018’de Malazgirt’in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli..”

Erken seçim 26 Ağustos’a yetişir mi bilinmez..

Ama Türkiye büyük ihtimalle sonbaharda sandığa gidecektir..

Macun tüpten çıktı.. Artık bu işin geri dönüşü yok..

MECLİS’TE HAREKETLİ DAKİKALAR

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının ardından gözler AK Parti grubuna çevrildi..

Sorular havada uçuşmaya başladı..

Bakanlar ve milletvekillerinin yüzlerinde tebessüm vardı..

Tam da bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye giriş yaptı..

Şeref kapısının önünden geçerken sorumuzu yönelttik:

-“Sayın Bahçeli’nin açıklamalarına bir değerlendirmeniz olacak mı?”

- “Şu anda düşünmüyorum, yarın görüşmemiz var..”

Cumhurbaşkanı bu sözlerinin ardından grup konuşmasına başladı..

Ama bu sırada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü de MHP lideri Devlet Bahçeli’ye gönderdi:

Bugünkü zirvenin hukuki çerçevesi de önemliydi..

Hemen belirtelim, erken seçimin önünde Anayasal engel yok..

Yani seçimlere 3 ay kala bile ilgili kanunlarda değişiklik yapılabilir..

PEKİ 2019 VURGUSUNU NİYE YAPTI?

Cumhurbaşkanı grup konuşmasında 3 ayrı kez seçimlerin 2019’da yapılacağını söyledi..

Bilenler bilir..

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin hep zamanında yapılmasından yana olmuştur..

İstikrar için..

Ama reel politik bu kez farklı..

16 Nisan 2017 referandumu ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi kabul edildi..

Başbakanlık kaldırıldı..

Türkiye’nin yönetim şekli değiştirildi..

Bir an önce halkın onayladığı bu sisteme geçilmesi gerekiyor..

Türkiye savaşın tam da içinde..

Terörü yok etmek için savaşıyor..

Türkiye’nin temellerini sarsan FETÖ’yü temizlemekle uğraşıyor..

ERDOĞAN’IN HABERİ VAR MIYDI?

AK Parti ve MHP 15 Temmuz sonrasında birlikte hareket ediyor..

Uyumlu bir ittifak söz konusu..

Erdoğan ve Bahçeli arasında anlayış birliği var..

Cumhur ittifakının temelleri birlikte atıldı..

Böyle bir ortamda iki liderin veya iki partinin birbirine sürpriz yapması çok akıl karı bir iş değil..

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’ye gelişinde “yarın Devlet Beyle görüşeceğiz..” sözleri dikkat çekiciydi..

Belli ki bu görüşme daha önceden planlanmıştı..

BAŞBAKAN YILDIRIM, BAHÇELİ’YE NİYE GİTTİ?

AK Parti il ve ilçe kongrelerini öne aldı..

Mayıs başı itibarıyla hepsi bitecek..

Ramazan ayının bitiminde de büyük kongresini yapacak..

Yani haziranın son haftası iş bitmiş olacak..

Asıl sürpriz geçen hafta yaşandı..

Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti..

Erken seçim ilk kez bu görüşmede ele alındı, dillendirildi..

Başbakan Yıldırım daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti..

İstanbul’da hafta sonu gerçekleşen uzun görüşmeden söz ediyoruz..

Erken seçimin detaylı olarak konuşulduğu belirtiliyor..

KURLARDAKİ OYNAKLIK

Son bir haftadır dolarda ciddi bir hareketlenme var..

Bunlar bildik sahneler..

Yine aynı oyun sahneleniyor..

Cumhurbaşkanının defalarca söylemesine rağmen faizler düşürülemiyor..

Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin dünkü sözleri de dikkat çekiciydi:

-“Yeni sistemi kurup o uzun yolculuğa başlamamız lazım.. Olumlu bir adım olur..”

EKİM VEYA KASIM

Veya öncesi..

15 Temmuz 2018’de erken seçim tarihi olarak dillendirilmişti..

Ama kampanya dönemi için de en az 2-3 ay lazım..

Yazın ortasında, bunaltıcı sıcaklarda çok zor..

Kurban Bayramının son günü 24 Ağustos..

Tam da hac zamanı..

Mevsim şartları itibarıyla 26 Ağustos 2018 imkânsız gibi..

Bu yüzden ekim sonu veya kasım başının daha makul olduğu konuşuluyor..

ZEYTİN DALI VE YENİ HAREKÂTLAR

Türkiye bir yandan da terörle savaşını sürdürüyor..

Zeytin Dalı Harekâtına halkın desteği rekor seviyeye ulaştı..

Operasyonlar devam edecek..

Suriye ve Irak’ta her an yeni harekâtlar başlayabilir..

Türkiye yeni dönemde terör kamburundan kurtulmak için bütün riskleri göze aldı..

GÖZLER KÜLLİYE’DE

Bugün Erdoğan-Bahçeli zirvesinden nihai karar çıkabilir..

Yol haritası belli olur..

Muhalefete gelince;

Hâlâ yol haritaları yok..

Kimi aday gösterecekleri bile belli değil..

50+1’e göre hareket tarzlarını belirleyemediler..

Özetle ve büyük ihtimalle sonbaharda erken seçime gidiyoruz..." (BC -