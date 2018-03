İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Muhalefetin stratejisi ne?", "Saadet Partisi ne yapacak?", "Gizli ittifakta kimler yer alıyor?", "Zeytin Dalı Harekâtı’ndaki başarı kimleri etkiledi?", "Zeytin Dalı Harekâtı’na kamuoyu desteği ne durumda?", "AK Parti-MHP ittifakı anketlere nasıl yansıdı?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "Muhalefetin 2019 stratejisi belli oldu" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Siyaset ısınıyor...

Saflar netleşiyor.

İttifaklar konuşuluyor.

Öncekilerden farklı bir siyasi atmosferle karşı karşıyayız.

Hâlâ bazıları idrak edemese de 2019’da 50+1 dönemi başlıyor.

Siyaseten her şey geriye döndürülemeyecek şekilde değişti.

İttifakla koalisyonu karıştıranlar da var...

‘Ne değişti ki?’ diyenler haber kanallarında boy gösteriyor.

Her zamanki gibi geçmişi özleyenler de var.

Yeni bir dönemin başladığını görmek, anlamak istemiyorlar.

SAADET PARTİSİ’NE YÜKLENEN ANLAM!

Saadet Partisi 2011’den beri yapılan yerel ve genel seçimlerde yüzde 0,7 ila 2,0 arasında oy alıyor.

En son genel seçimde 0,7 almış.

“Cumhur İttifakı’na girecek mi yoksa” tartışmaları yapıldı.

Girmeyeceği ta baştan belliydi gerçi.

Sonuçta Sayın Temel Karamollaoğlu beklenen ve bilinen ittifak şartlarını açıkladı.

Açıklamalarını defalarca okudum.

FETÖ jargonlarını kullanması dikkat çekici.

-Tek adam,

-Kuvvetler ayrılığı,

-Yolsuzluk ve israf...

Takılıp kalmış.

Tek adam derken 50+1’den, yani Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nden bahsediyor...

Kuvvetler ayrılığı derken “kaldırıldı” da bizim mi haberimiz olmadı...

Yolsuzluk ve israf konusu daha önemli... Orada dilinin altında başka baklalar var.

Rahmetli Erbakan’ın partisi olduğu için sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda ayrı bir hassasiyet gösteriyor.

Sabırla bir yere varmaya çalışıyor.

Hatırlayın Erbakan’ı anma töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu baş köşede görmüştük.

Tamam CHP gelsin katılsın. Biz Kemal Bey’in neden baş köşede oturduğunu da sorgulamıyoruz.

Ama ne alaka?

Daha da ilginci AK Parti’den kimsenin davet edilmiş olmamasıydı.

Rahmetli Erbakan’ın Saadet Partisi şu anki Saadet arasında uçurumlar var.

MUHALEFET ‘GİZLİ İTTİFAK’ YAPACAK

Hayır Cephesi’ne baktığımız zaman 5 benzemez bir araya gelmiş veya getirilmişti.

Hatta 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı olmuştu.

Ekmeleddin İhsanoğlu etrafında birleşen partileri hatırlayın.

2019 için de benzeri yaşanacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun liderliğini yapacağı karşı cephe ilk turda mümkün olduğu kadar fazla aday çıkartacak.

Abdullah Gül de bunlardan biri.

Saadet’in adayı olma ihtimali giderek güçleniyor.

CHP, Meral Akşener ve HDP aynı şekilde kendi adaylarını çıkartacak.

Sağ cenahı temsil eder gibi görünen birden fazla isim çıkartılacağı da konuşulanlar arasında.

HEDEF İKİNCİ TUR

“Hayır Cephesi’nin” bayraktarlığını CHP resmen üstlenmiş durumda.

“Seçim güvenliği” gibi komik gerekçe ile HDP ve Saadet’in kapısını çaldı.

Şu an seçim güvenliği gibi bir konumuz, gündemimiz veya problemimiz var mı?

-Yok...

Kardeşim niye korkuyorsun. Çık aslanlar gibi ben HDP ile birlikteyim de...

Diyemiyor çünkü.

Aynı 16 Nisan referandumunda olduğu gibi HDP ile gizli ittifak yapacak.

Meral Akşener’le aynı şekilde.

Kemal Bey bir canlı yayında neredeyse ‘3-5 kişi daha istifa etsin İYİ Parti’ye geçsin’ diyecek kadar ileri gitmişti.

Hangi siyasetçi “partisinin” kan kaybetmesini ister ki.

Anlaşılan FETÖ etkisini bir süre daha siyaset sahnesinde görmeye devam edeceğiz.

“Hayır Cephesi’nin” stratejisi de net.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bıraktırabilmek.

AFRİN BAŞARISI İLE STANDBY’A GEÇTİLER

Zeytin Dalı Harekâtı’ndaki başarı Hayır Cephesi’ni de derinden etkiledi.

Adaylığını açıklamaya hazırlananlar beklemeye geçti

Siper alanlar var

Susanlar

Ortalıktan kaybolanlar

Var da var

DESTEK YÜZDE 90’LARA YAKLAŞTI

Anketlere göre Afrin ve Zeytin Dalı Harekâtı’na kamuoyu desteği yüzde 90’lara yaklaşmış durumda.

Doğu ve Güneydoğu aynı şekilde

Doğu ve Güneydoğu’daki destek yüzde 80’i aşmış vaziyette...

Halk operasyonların Menbiç ve Fırat’ın doğusuna genişletilmesini istiyor.

PEKİ AK PARTİ-MHP İTTİFAKI ANKETLERE NASIL YANSIDI?

Anket demişken rakamlarla devam edelim...

AK Parti seçmeninin yüzde 95’i MHP ile ittifak yapılmasından memnun.

MHP seçmeninin de yüzde 86’sı da AK Parti ile birlikte seçimlere girilmesini destekliyor.

Yani “Cumhur İttifakı” tabandan da tam destek bulmuş durumda.

Siyaset hızlanacak, hareketlenecek.

Sahnede yaza doğru yeni isimler de göreceğiz" (BC -