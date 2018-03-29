İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Başsavcı Kocaman başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar ne", "Kimler için özel çalışma başlatıldı?", "Üst düzey isimlere ulaşılabilinecek mi?", "FETÖ mafya işbirliği tespit edildi mi?", "Yeni bylock’çulara nasıl ulaşıldı?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "2.000 yeni ByLock’çu tespit edildi" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Türkiye’nin işi gerçekten zor.. Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile komşu değiliz.. Sahada müthiş bir terör mücadelesi devam ediyor.. Yurt içinde, yurt dışında.. Ama PKK, PYD, YPG, Afrin derken FETÖ de unutulmuyor..

Farkındasınız değil mi FETÖ’nün başı ezildikçe Türkiye güçleniyor..

“Asıl suçlular dışarıda..”

Bu lafı siz de duymuşsunuzdur..

Devletin elinde bütün bilgiler var..

Bugün dışarıda olanlar olabilir..

Elini kolunu sallayarak dolaşanlar da..

Hepsinin sırası gelecek..

Ucu bucağı belli olmayan örgütle karşı karşıyayız..

Keşke kökünden sökülüp atılabilse..

Merak etmeyin..

Biraz daha sabırlı olalım..

“Suçsuzlar içeride..”

Fısıldanan diğer cümle de bu..

1.5 yıldır 100 binleri aşan bir suç örgütü ile mücadele ediliyor..

Mağduriyetler büyük oranda giderildi..

Hatalar hâlâ olabilir..

Ama su akar yatağını bulur..

KRİPTOLAR İÇİN ÖZEL İNCELEME BAŞLADI

Geçen hafta Ankara’da çok önemli bir toplantı gerçekleşti..

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman başkanlığında..

İlçe savcılarının tamamı da o toplantıdaydı..

Yeni kararlar alındı..

Yeni mücadele yöntemi demek belki yanlış olur..

“FETÖ ile mücadelede yeni aşamaya geçildi” sanki daha doğru..

Yüksel Bey, Adil Öksüz’ün ABD Konsolosluğundan arandığını ortaya çıkarmıştı..

Biz de yazmıştık..

Şimdilerde ise “kripto FETÖ’cüler, abiler, ablalar” için özel çalışma başlatıldı..

ÜST DÜZEY İSİMLERE ULAŞILACAK

O toplantıda önemli kararlar alındı:

-Örgütteki pozisyonu daha nitelikli kişiler tespit edilecek..

-FETÖ’nün tepe noktasında yer alan, kendisini gizleyen isimler ortaya çıkartılacak..

-“2013 yılana kadar” Zaman gazetesi abonesi olan, kurban parası veren, Bank Asya’ya para yatıran veya diğer faaliyetlere katılanlarla ilgilenilmeyecek..

-Ağır iş yükü altındaki mahkemeler rahatlatılacak ve gereksiz meşguliyetten kurtarılacak..

-Savcılar tamamen üst düzey şüphelilere yoğunlaşacak..

Piramit altı ile uğraşıldığı zaman şüpheli sayısı 10 binleri buluyor..

Bu da kritik isimlere ulaşmayı zorlaştırıyor..

ADLİ SORUŞTURMA AYRI, İDARİ SORUŞTURMA AYRI

‘Bu kişilerle ilgilenilmeyecek’ derken yanlış anlaşılmasın..

2013 yılının altını bir kez daha çiziyoruz..

Kamuda soruşturmalar zaten devam ediyor..

İhraç edilenler var..

Başsavcılık bu işe karışmıyor:

-Bu şekildeki kamu görevlileri pasif görevlere alınabilir.. Önemli görevlerden el çektirilebilir.. Zaten yapıldı/yapılıyor..

-2013 öncesinde; sohbete gitmişse, abone olmuşsa, para vermişse, yatırmışsa hukuki açıdan tutuklama yapılamıyor..

-Bu kişilerin 17-25 sırasında ve sonrasında ne yaptıklarına bakılıyor..

-15 Temmuz’a kadar bu işlere devam edip etmedikleri araştırılıyor..

FETÖ MÜCADELESİ BİTMEDİ

Adli ve idari süreç zaten bir taraftan yürüyor..

Burada önemli olan FETÖ’nün oyununa düşmemek:

-10 binler suçlansın, yargılansın..

-Yeni mağdur kitleleri oluşsun..

-Bu sayede kripto abiler, ablalar gizlenmeye devam etsin..

-TSK ve kamudaki FETÖ’cüler tespit edilemesin..

-Tıpkı Ergenekon’daki gibi suçlu-suçsuz aynı çuvala doldurulsun..

-Davalar ve soruşturmalar sulandırılsın..

“KRİPTOLAR VAR AMA BULUYORUZ..”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok gerilere gidiyor..

Soruşturmalar derinleşiyor..

Hangi yıllarda, hangi kurumların sorularının çalındığına bakılıyor..

Askerî okul sınavları didik didik ediliyor..

Kriptolar bir bir tespit ediliyor..

Haftalık operasyonlardan bunu zaten anlıyoruz:

-50-60 kişi gözaltına alınıyor, adli işlemleri tamamlanıyor..

-Sonraki hafta diğer grup için düğmeye basılıyor..

FETÖ-MAFYA İŞ BİRLİĞİ

İlginç olaylar ve bağlantılar da ortaya çıkarılıyor..

Mesela FETÖ-mafya iş birliği..

Tespit edildi..

Soruşturma derinleşiyor..

YENİ BYLOCK’ÇULARA BÖYLE ULAŞILDI

ByLock soruşturmaları hâlen bitirilemedi..

Ankara’da yaklaşık 15.000 kullanıcı tespit edilmişti..

Yazışmalar incelenirken yeni ByLock kullanıcılarına ulaşıldı..

-İki kullanıcı yazışırken üçüncü birinin adını veriyor..

-Bu üçüncü kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsacılığı BTK’ya yazı yazdı.. Telefon kayıtları istendi..

-2.000 yeni ByLock kullanıcısı bu şekilde tespit edildi..

Bu 2.000 kişiye yönelik operasyon için son hazırlıklar yapılıyor..

FETÖ her yere kök salmış..

Mücadele bitmedi.. Devam ediyor..

Yol haritası belli.. Geri dönüş yok..

Piramidin alt tarafı veya yolu bir şekilde FETÖ ile kesişenler tamam ama..

Asıl hedef abiler, ablalar ve kriptolar..." (BC -