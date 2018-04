İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar,"Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı ne zaman açıklanacak?", ""Gül’ün adaylığı için 100 bin imza yetişmezse ne yapılacak", "“CHP aday göstermezse Muharrem İnce ne yapacak?", "Muhalefet kanadında seçimlere en hazırlıklısı kim?", "Abdullah Gül’ü körfez ülkeleri mi finansa edecek?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "Abdullah Gül’ün finansmanı nereden?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"-“Ben yerli bir insanım..”

-“Batıdan değil kendi halkımdan destek alırım..”

-“40 kere söyledim, açıkladım.. Aktif siyaseti bıraktım..”

Evet tahmin ettiğiniz gibi bu sözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ait..

Balık hafızalı olduğumuz için her şeyi çok çabuk unutuyoruz..

Neyse konumuz bu değil...

Peş peşe yapılan açıklamalar ve hamlelerle tablo daha karmaşık hâle geldi..

Muhalefet cephesinden söz ediyoruz..

ERDOĞAN SAZI ELİNE ALINCA

“Güneş Motel 2018” versiyonunun ardından muhalefet bir adım daha attı:

Abdullah Gül’ü sahaya sürdü ve Erdoğan’a “şah” dedi..

Aslında bunların hepsi bekleniyordu:

Meral Akşener’e grup kurulacağı;

Abdullah Gül’ün de aday olacağı hep konuşuluyordu..;

Hatta adaylığı açıklanırken Bülent Arınç’ın hemen sağında olacağı da dillerdeydi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’la görüştü..

Arınç kafalarda hiçbir soru işareti bırakmadı:

-“Erdoğan’a zarar verecek hareketin içinde olmam..”

Bu sözler aslında Abdullah Gül’e kapının kapatıldığı anlamına geliyordu..

Ardından MHP Lideri Bahçeli Twitter’dan bombalamaya başladı:

-“Gül kopuşun arifesindedir.. FETÖ işbaşındadır.. PKK razıdır.. Türkiye düşmanları heyecanlıdır..”

27 NİSAN CUMA GÜNÜ

Gül cephesinde büyük hayal kırıklığı oluştu..

Ama Necmettin Erbakan ödül töreninde kızılcık şurubu içilerek etrafa “gülücükler” dağıtıldı..

En azından CHP ve İYİ Parti hâlâ cepteydi..

Ama orada da kümülüs bulutları toplanmaya çoktan başlamıştı..

Bazı bilgiler edindik..

Kararını aslında dün öğleden sonra verdi:

Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı 27 Nisan Cuma günü açıklanacak..

Ama rezerv koymakta fayda var..

Son ana kadar beklenmeli.. Her an her şey değişebilir..

Peki bu iş nasıl olacak?

Ya 100 bin imza yetişmezse..

Pazar günkü “Güneş Motel 2018’in” bir başka versiyonu ile karşılaşabiliriz..

ÇATI ADAY İŞİ BİTTİ

ABD’deki FETÖ elebaşlarından Abdullah Gül’e destek açıklamaları yağmur gibi geldi..

Hatta video mesajları yayınlandı..

Hepsi bir ağızdan “Umudumuz Abdullah Gül” diyordu..

Ama CHP ve İYİ Parti bir anda yan çizmeye başladı..

Meral Akşener, Abdullah Gül’ün “çekilsin” çağrısına;

-“Artık çok geç.. Çekilmeyeceğim” karşılığını verdi..

CHP KARIŞTI

İNCE 100 BİN İMZAYA GİDİYOR

Abdullah Gül çatı aday diye diretti ama karşılık bulamadı..

CHP’deki durum daha da vahim:

-Hem içeriden hem dışarıdan tepki yağıyor..

-Meral Akşener de bunu çok iyi kullanmaya başladı..

-Meral Hanım CHP’nin laik Atatürkçü kadın oylarını çoktan cebine koydu bile..

-Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen rest çekti..

CHP koridorlarında ton da yükselmeye başladı..

İlginç şeyler konuşuluyor:

-“CHP aday göstermezse Muharrem İnce, 100 imza toplayıp adaylığını açıklayacak..”

EN HAZIR OLANI KİMDİ?

Muhalefet seçimlere hazırlıksız yakalandığını artık çekinmeden itiraf ediyor..

Hâlâ bir adayları bile yok..

Seçimlerin ertelenmesini açık açık istiyorlar..

“Hadi hadi seçime gidelim” diyenlerin sesi de kesildi..

Ama biri vardı..

Muhalefet kanadında seçimlere en hazırlıklısı da oydu:

Abdullah Gül..

Evet Abdullah Bey bugünleri görmüştü..

CHP, Saadet ve İYİ Parti’den daha hazırdı..

Niye mi?

1-Kendisini gündemde tuttu veya tuttular..

2-İç ve dış konularda hep fikri alındı..

3-Mesela en son Afrin harekâtı konusunda görüşleri var..

4-Özellikle dışarıyı rahatsız etmeyecek konuşmalar yaptı.. Sık sık uluslararası hukuka atıfta bulundu..

Bütün bunlar çok önceden beklenti içine girdiğini gösteriyor..

FİNANSMANINI KİM SAĞLAYACAK?

En önemli soru bu..

Abdullah Gül, kim veya kimler tarafından finanse edilecek..

Bu günleri gören ve kendisini bu kadar hazır tutan biri bunu sadece iç dinamiklerle sağlayamaz..

Körfez ülkelerinin Abdullah Bey’i finanse edeceği söyleniyor..

Kim bu körfez ülkeleri filan diye sormayın..

Sakın Suriye’de Türkiye’nin karşısında yer alanlar olmasın..

Sıcak günler devam edecek.." (BC -