İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar Türkiye Gazetesindeki köşesinde,"Türkiye’nin hangi açıklamaları ABD’yi rahatsız ediyor", "ABD ile Türkiye karşı karşıya gelir mi?”, "Operasyonda ağırlık nereye kayıyor?", "Türkiye’yi telkin edici açıklamaların hedefi ne?", " PKK’yı devletleştirmek için kurmaya çalıştıkları düzenli ordunun altyapısına kim para harcıyor?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "Afrin kuş bakışı kontrol altında" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Afrin’i 3 koldan kuşattı.

Sadece sahada değil uluslararası arenada da müthiş bir mücadele var.

Arka kapı diplomasisi ile güzel işler başarılıyor.

Suriye hava sahası ardına kadar açık.

Hava unsurlarının kullanılabilmesi çok önemli.

F-16 ve Phantom F-4’lerin yanı sıra İHA ve SİHA’lar da aktif kullanımda.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda hava sahasındaki sıkıntılar sıklıkla yaşanmıştı.

Bu yüzden de kara unsurları özellikle de Fırtına obüsleri ağırlıklı olarak kullanılmıştı.

TERÖR DEVLETİNE KARŞI

Türkiye’nin “Afrin’den sonra” açıklamaları ABD’yi rahatsız ediyor.

Buna karşılık Ankara Menbiç konusunda çok kararlı.

Sadece Menbiç de değil...

Etrafının terör devleti ile sarılmasına izin vermeyeceğini Washington’a defalarca söyledi.

Her iki taraf da birbirinin ne yapacağını biliyor.

KARŞI KARŞIYA GELİNEBİLİR

İşte bu yüzden “ABD ile Türkiye karşı karşıya gelir mi?” soruları gündemde...

Güvenlik toplantılarında da konuşuldu.

Türkiye bu işe artık tamamen “beka meselesi” olarak bakıyor.

Şu anı değil 5 sene sonrasını görüyor, hesaplıyor.

Neler olabileceğini biliyor.

Bu yüzden de karşı karşıya gelmek de dâhil her şey göze alındı...

KARAÇOK’TA ŞAKA YAPMADIK

PKK/YPG hedeflerinin yerle bir edildiği Karaçok operasyonu Washington’a sadece 1 saat önce haber verildi.

Türkiye’nin şaka yapmadığı görüldü.

Joseph Votel derin endişelerini dile getirdi.

“ABD askerlerinin hayatı tehlikeye atıldı” açıklamalarını hatırlayın.

“Menbiç’te de Türkiye aynısını yapacak” diyenler var.

ABD’li Korgeneral bu yüzden ta Menbiç’e giderek “karşılık veririz” dedi.

550 MİLYON DEĞİL 3 MİLYAR DOLAR

Siz bütçede görünen rakama bakmayın.

PKK/YPG’ye 2018 yılında verilecek para görünenin tam 6 katı.

3 milyar dolarlık bir yardımdan söz ediliyor Bütçede gösterilmeyen veya başka ülkeler üzerinden aktarılacak paralar var...

MESKÛN MAHALE GİRİLDİ

Biraz da sahada ne olup bittiğine bakalım...

Afrin, güney cephe hariç çevrelendi.

Kuşatma harekâtı devam ediyor.

55 yerleşim yeri ve köy kontrol altına alındı.

Stratejik tepelerin tamamı ele geçirildi.

Meskûn mahallere ulaşıldı.

AFRİN KUŞ BAKIŞI KONTROL ALTINDA

Söylenenlerle icraatlar birbirinden çok farklı.

Fırat’ın doğusundan Afrin’e terörist yağıyor.

Kamuoyu önünde birbiriyle düşman görünenlerin sahadaki sıkı iş birliği dikkat çekici.

Merkeze ilerleyiş devam ederken tahkimat da sağlamlaştırılıyor.

Afrin tepelerle çevrili.

Hâkim tepelerin tamamı ele geçirildi.

Şehir merkezi kuş bakışı izlemeye alındı.

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki konsensüs sabotajlara rağmen devam ediyor

1027. TEPE’DE VERİLEN ŞEHİTLER

O tepede helikopter pilotlarıyla birlikte tam 11 şehit verildi.

Sivillere yönelik hassasiyetin maliyeti oldu maalesef.

Emin olun başka bir ülke olsaydı o sivil grup dümdüz edilirdi...

OPERASYONDA AĞIRLIK AFRİN MERKEZE KAYIYOR

İstihbarat kimin PKK/PYD yanlısı olduğunu çok iyi biliyor.

Sokak sokak şehrin demografik yapısı çıkartıldı.

Planlar şehir merkezi için yapılıyor.

Askerî operasyonun ağırlığı kısa süre içinde şehir merkezine kaydırılacak.

GERİ ADIM YOK

Türkiye’yi telkin edici açıklamaların başka hedefi var:

Operasyonu yavaşlatmak.

Bunların hiçbirine kulak asılmıyor...

TÜRKİYE PARAYI SIĞINMACILARA HARCARKEN!

Her şey göze alınmış durumda

Türkiye kendi göbeğini kendisi kesiyor.

ABD’nin telkinlerine göre operasyon yönlendirilmiyor.

Türkiye parayı Suriyeli sığınmacılara harcıyor.

Birileri ise PKK’yı devletleştirmek için kurmaya çalıştıkları düzenli ordunun altyapısına" (BC -