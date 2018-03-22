İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Türkiye’nin eli nasıl güçlendi?", "Dost ateşi ile ölüm oldu mu?", "Afrin’de ki harekat sırasında Akdeniz’de ne yapıldı?", "Devlet ve siyaset aynı noktada mı?", "İHA ve SİHA’ların Afrin’de iki pratik sonucu ne oldu?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "Caydırıcılık askerî başarıyla geldi" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Tarihler 1995’i gösteriyordu...

Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çiller ve Genelkurmay Başkanı Karadayı 50 bin kişinin katıldığı operasyonla PKK’nın bitirileceğini açıklıyordu.

Aradan sadece 3 yıl geçmişti.

Bu kez de 55 bin Mehmetçik sahadaydı.

1998’deki şu meşhur Murat Operasyonu’ndan söz ediyoruz.

Ne mi oldu?

25-30 yıllık evrede terörle mücadele anlamında çok da bir şey değişmedi...

Ta ki 15 Temmuz darbe girişimine kadar.

Türkiye savunma pozisyonunu terk etti.

Taarruza geçti.

Hem içeride, hem dışarıda...

‘Cız, girmeyin, bataklık’ dedikleri ama Türkiye’ye kaos ihraç ettikleri Orta Doğu’daki terör yuvalarını bir bir kurutmaya başladı.

NATO TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ KABUL ETTİ

Korkmayın, çekinmeyin.

Ülkenize güvenin.

Bugün Brüksel’deki NATO merkezinin koridorlarında Türkiye konuşuluyor.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekâtları anlatılıyor.

Türkiye’nin adı uluslararası askerî literatürde “başarılılar” arasına girdi.

Güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon da kıskandıracak cinsten.

DOST ATEŞİ İLE ÖLÜM OLMADI!

Tatbikatlar niye yapılır?

-Askerî koordinasyon

-İç ve dış kamuoyuna askerî kapasitenin gösterilmesi için...

Mesela Ege’de tatbikat yapıyorsanız;

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’yı davet edersiniz.

Silahlar da önemli...

Ama en az silahlar kadar silahları kullanma kabiliyeti ve eş güdüm de önemli..

Dost ateşi ile bir tek Mehmetçik ve ÖSO mensubu bile hayatını kaybetmedi.

60 gün boyunca tek bir hata yapılmadı.

Dost ateşi ile daha önceki harekâtlarda kayıplarımız olmuştu.

Kendi askerimizi vurmuştuk.

Şimdilerde olmamasının nedeni çok basit:

-Kendi ürettiğimiz millî teknolojiyi kullanıyoruz.

-Kurumlar arasındaki koordinasyon olması gereken seviyeye ulaştı.

TÜRKİYE’NİN ELİ ARTIK ÇOK GÜÇLÜ

Askerî başarı, çarpan etkisi oluşturdu...

Afrin harekâtından sonra Türkiye’nin çok daha fazla ciddiye alındığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

1-Daha yıpratıcı, daha caydırıcı bir ülke konumuna geçtik.

2-Sahadaki başarı daha fazla ciddiye alınmayı getirdi.

3-‘Bak Türkiye yaptı, yine yapar’ demeye başladılar.

4-Diplomatik alanda etkisi hemen hissedildi...

Türkiye çözüm odaklı, elini rahatlatıcı sonuçlara ulaşmaya başladı.

Askerî gücü, dış politika ve ekonomide önünü açtı.

Daha da iyi olacak

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ilk ve önemli görüşmelerinden birisini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacak

Bu görüşmeden çıkacak sonuçlar önemli.

AFRİN’DE HAREKÂT AKDENİZ’DE TATBİKAT

Nereden nereye gelindi

Afrin operasyonu devam ederken Akdeniz’de büyük deniz tatbikatına başladık

Aynı anda diğer terör operasyonları da sekteye uğramadan devam etti.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın petrol aramaları engellendi.

Daha önce bunlar yapılabilir miydi?

Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen ülke sayısı giderek artıyor.

Bakın Afrika’ya

Balkanlara

Adriyatik’e

Baltıklara

SİHİRLİ KELİME: EŞ GÜDÜM

Türkiye düşmanları hep devletin zirvesinde kavga ister...

Biri diğerini boşa, tuzağa düşürsün ister.

Böyle olunca kendi işleri daha iyi yürür çünkü.

Ekonomiyi, dış politikayı istedikleri gibi yönlendirirlerdi.

Krizlerle ülkenin bütün iplerini ellerine alırlardı.

Ama artık o dönemler çoktan geride kaldı...

SİYASET VE DEVLET AYRI TELDEN ÇALMIYOR

Siyaset devletle eş güdüm içinde...

Veya devlet siyasetle tam uyumla çalışıyor.

Devlet bir taraftan siyaset başka bir taraftan söylem veya politika üretmiyor.

İşler tek elden yürüyor...

Ne mi oluyor? Türkiye kazanıyor.

Çok değil 5-10 sene öncesine kadar bütün Türkiye, Genelkurmay Başkanı’nın ağzının içine bakardı

‘Ne diyecek acaba?’ diye

Elinde kadehle Merkez Orduevinden ahkâm kesen Genelkurmay Başkanlarını unutmadı bu ülke.

Şimdi herkes görevini yapıyor.

Şimdilerde Genelkurmay Başkanı zamanını merkez orduevinde değil de sınırda geçiriyor.

Askerine moral veriyor.

Harekâtı bizzat yönetiyor.

Böyle olunca da ülke sıçrıyor.

İHA VE SİHA’LAR HAREKÂTIN YILDIZI OLDU

Fırat Kalkanı’nda Fırtına obüsleri ön plana çıkmıştı.

Zeytin Dalı’nda İHA ve SİHA’lar yıldızlaştı...

Mesela bir SİHA neredeyse 2 komando taburunun yaptığı işi tek başına yapabiliyor.

F-16’lar için hedefleri de işaretliyor.

İHA ve SİHA’ların Afrin’de iki pratik sonucu ne oldu derseniz?

1-Alan hâkimiyetini çok arttırdı...

2-İç ve dış kamuoyuna operasyonun nedenlerinin anlatılmasını sağladı. PKK’nın yönlendirdiği dış kamuoyu susturuldu Diplomaside Ankara’nın elini güçlendirdi...

Türkiye her alanda güçleniyor beyler" (BC -