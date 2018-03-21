İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna zirvesi için nasıl bir hazırlık yaptı?", "Türkiye’nin ajandasında neler var?", "Türkiye’ye karşı hangi bahane ve şartlar hazırlanıyor", "Varna zirvesinde ne olur ne sonuç çıkar?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar’ın "Pazartesi Varna’da Türkiye Avrupa Birliği maçı var..." başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Ta 1963 yılından beri Türkiye kapıda bekletiliyor.. Yarım asır geride kaldı.. Kasırga, tayfun, fırtına, kar, dolu.. Geçen 55 yılda güneş hariç hepsi vardı.. Sıfıra sıfır elde var sıfır..

1960’lı yıllardaki pozisyonumuzu aynen koruyoruz..

Türkiye zorlayan, Avrupa Birliği ise direnen, engelleyen taraf oldu hep..

2005’te tavan yapan kamuoyu desteği şimdilerde yerlerde sürünüyor..

Sokağa çıkıp sorun isterseniz:

10 kişinin 10’u da “Türkiye’yi AB’ye almazlar” diyor..

Son durum şöyle:

Katılım müzakereleri hâlihazırda 35 fasıl üzerinden yürüyor..

Bunlardan 16’sı müzakereye açıldı biri de geçici olarak kapatıldı..

14 fasıl üzerinde Rum kesimi ve AB Konseyinin vetosu var..

Geriye kalan 5 fasıl üzerinde de gizli engellemeler var..

Müzakereler kilitlenmiş durumda..

Sadece müzakereler değil Brüksel, Gümrük Birliğini güncellemeye de yanaşmıyor..

ERDOĞAN BASTIRACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varna zirvesi için özel hazırlık yaptırıyor..

Türkiye’nin eli güçlü..

AB’yi ve liderlerini görüntülerle sıkıştıracak..

Belgeleri ortaya koyacak..

Almanya ile ilişkilerin normalleşmesi Brüksel’i de olumlu etkilemiş gibi görünüyor..

Görüntü, laf var ama icraat yok..

Türkiye’nin de yaldızlı laflara karnı tok..

AJANDADA NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB zirvesine dolu ajanda ile gidiyor..

Her şeye rağmen pozitif bakış açısını korumaya çalışıyor..

1-Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşmesi

2-Yeni fasılların açılması (özellikle de yargı ve temel haklar)

3-Gümrük Birliği’nin güncellenmesi

4-Vize serbestisinin yürürlüğe girmesi

5-Göçmen anlaşması çerçevesinde Türkiye’ye söz verilen ve 2.5 yıldır bekletilen 3+3 milyar avronun serbest bırakılması

AB VİZEDE TORNİSTAN YAPIYOR!

Varna’da pazartesi günü çok uzun olacak..

Gecesi aynı şekilde..

Cumhurbaşkanı bütün kozları ile AB’nin üzerine gidecek.

Zirvenin önemli başlıklarından birisi kuşkusuz vize serbestisi olacak..

Türkiye 72 kriterin 67’sini yerine getirmişti..

Kalan 5’ini de şubat başında tam da AB’nin istediği gibi tamamladı ve Brüksel’e gönderdi..

Brüksel’den gelen haberlere göre inceleme işi bitti..

Ee peki ne olacak şimdi? Yeni engeller, ön şartlar lazım..

Çoktan bulundu bile:

-‘Tutuklu gazeteciler’,

-‘Afrin harekâtı’,

-‘İnsan hakları’ diyecekler..

Desinler bakalım.. Cumhurbaşkanı hepsinin cevabını verir..

Ankara kendinden emin..

AB’nin istekleri harfiyen yerine getirildi..

Vizesiz Avrupa için hiçbir sebep kalmadı!

Ama Türkiye’ye özel bahane ve ön şartlar hazırlanıyor..

PARANIN ADI VAR, KENDİ YOK!

Gelelim mali yardımlar konusuna..

Söz verilen, imza atılan 3 milyar avronun sadece 850 milyonu Türkiye’ye gönderildi..

Kalan 2 milyar 150 milyon avrodan haber yok!

Bu olmadığı gibi AB, ikinci 3 milyar avroyu da sanki vermiş gibi algı oluşturdu..

Kardeşim sen daha ilk 3’ün ikisini bile vermemişsin..

İşte AB’nin gerçek yüzü..

Bir tane bile sığınmacı Avrupa’ya geçememiş..

Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapmış..

Peki ya AB?

Yok proje, yok fatura..

7 yıldır 3.5 milyon Suriyelinin sabah, öğle ve akşam yemeğini kim veriyor?

Kim giydiriyor..

Kim ısıtıyor..

Eğitim ve sağlık masrafları..

Yuh yuh yuh..

Başka ne denilebilir ki?

TÜRKİYE’NİN SAHADAKİ GÜCÜNÜ GÖRDÜLER

Avrupa Birliği’nin kafası kalın olduğu için bazı şeyleri algılayamıyor..

Anlayamıyor..

Afrin Harekâtı kimin için..

Fırat Kalkanı, İdlip aynı şekilde..

Tamam birinci maddede terör tehdidini ortadan kaldırılması var..

Ama aynı zamanda Suriyelilerin Almanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya’ya gitmemesi için..

Cumhurbaşkanı videoları, fotoğrafları hazırlattı..

Bakalım ne diyecekler?

Türkiye kim ne derse desin, ona buna bakmadan sahada planlarını bir bir uyguluyor..

Devamı da gelecek..

ABD, AB hepsi Türkiye’nin alandaki gücünü gördü..

Sahada ne kadar güçlüyseniz masada da o kadar güçlüsünüz..

Pazartesi günü ne olur nasıl bir sonuç çıkar peki?

Güzel sözlerin dışında, parıltılı lafların dışında..

Türkiye özellikle vize için sonuna kadar bastıracak..."