BAU International University yeni mezunlarını verdi

WASHINGTON (AA) - Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın 2013 yılında ABD'nin başkenti Washington'da açtığı BAU International University, üçüncü dönem mezunları için tören düzenledi.
Washington'daki Ulusal Basın Kulübünde düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, iş adamları ve basın mensupları katıldı.
37 öğrencinin diplomalarını aldığı törende yaptığı konuşmada BAU International University Rektörü Sinem Vatanartıran, “Mezun olan öğrencilerimiz eğitim alarak kendilerini geliştirirken biz de üniversite olarak kendimizi geliştirdik, artık 27 ülkeden 700’e yakın öğrencimiz var." şeklinde konuştu.
Yeni yüksek lisans ve lisans programları açmaya başladıklarını anlatan Vatanartıran, "Ayrıca mevcut akreditasyonumuzun üzerine yeni yüksek prestijli akreditasyon programları üzerine de çalışmaya başladık.”ifadelerini kullandı.
Daha sonra kürsüye gelen Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'i temsilen Mütevelli Heyeti Üyesi Paul Brunson, mezunlara yönelik bir konuşma yaptı.
BAU International University bünyesinde MBA eğitiminin yanı sıra Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ekonomi ve Muhasebe alanlarında 27 farklı ülkeden 700 öğrenci eğitimine devam ediyor.
ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!
Avrupa Birliği'nden nükleer resti!
Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme
Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum