BAU International University yeni mezunlarını verdi

WASHINGTON (AA) - Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın 2013 yılında ABD'nin başkenti Washington'da açtığı BAU International University, üçüncü dönem mezunları için tören düzenledi.

Washington'daki Ulusal Basın Kulübünde düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, iş adamları ve basın mensupları katıldı.

37 öğrencinin diplomalarını aldığı törende yaptığı konuşmada BAU International University Rektörü Sinem Vatanartıran, “Mezun olan öğrencilerimiz eğitim alarak kendilerini geliştirirken biz de üniversite olarak kendimizi geliştirdik, artık 27 ülkeden 700’e yakın öğrencimiz var." şeklinde konuştu.

Yeni yüksek lisans ve lisans programları açmaya başladıklarını anlatan Vatanartıran, "Ayrıca mevcut akreditasyonumuzun üzerine yeni yüksek prestijli akreditasyon programları üzerine de çalışmaya başladık.”ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'i temsilen Mütevelli Heyeti Üyesi Paul Brunson, mezunlara yönelik bir konuşma yaptı.

BAU International University bünyesinde MBA eğitiminin yanı sıra Uluslararası İlişkiler, İşletme, Ekonomi ve Muhasebe alanlarında 27 farklı ülkeden 700 öğrenci eğitimine devam ediyor.

