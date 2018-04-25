HABER

Bavyera'da kamu kurumlarına haç zorunluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

Bavyera eyaletindeki kamu kurumlarına 1 Haziran'dan itibaren haç asma zorunluluğu getirildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Bavyera eyaletindeki kamu kurumlarına haç asma zorunluluğu getirildi.

Eyalet Bakanlar Kurulu, 1 Haziran'dan itibaren eyalette bulunan kamu kurumlarının giriş bölümlerine haç asılmasını kararlaştırdı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, haçın dini sembolden öte Bavyera eyaletinin "kültürel damgası" olduğunu ifade ederek ''Haç bir dine ait sembol değildir'' ifadesini kullandı.

Alınan kararın, Federal Hükümet kurumlarının binalarını kapsamadığı belirtildi.

Eyalet hükümetinin aldığı karar tepkilere de neden oldu.

Yeşiller, Sol Parti ve Hür Demokrat Partiden yapılan açıklamalarda, sembollerle uğraşmak yerine hoşgörü ve sevginin günlük siyasette yer alması gerektiği ifade edilerek alınan karar eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları da ''Ben devletle kilise birbirinden ayrıdır diye biliyordum'', ''Yazık Orta Çağı geride bıraktığımızı ümit ediyordum'' ifadelerini paylaşarak karara tepki gösterdi.

Bavyera eyaleti, daha önce de devlet okullarında ve mahkeme salonlarında haç bulundurma zorunluluğu getirmişti.

CSU Genel Başkanı ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ''İslam Almanya'ya ait değil' sözleriyle Alman toplumunda tartışma yaratmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de bu sözleri eleştirerek ''İslam Almanya'ya aittir'' ifadesini kullanmıştı.

AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildiTürkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bavyera Eyaleti Haç sembolü

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

Anneler Günü ne zaman? 2018'de Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman? 2018'de Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.